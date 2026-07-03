ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അമർനാഥ് തീര്ഥാടനത്തിന് ആരംഭം; കർശന നിയമങ്ങളുമായി അധികൃതർ
തീർഥാടകർക്ക് നിശ്ചിത തീയതികളിൽ മാത്രം യാത്ര, മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ തീർഥാടകർക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമല്ല.
By PTI
Published : July 3, 2026 at 5:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്മീരിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന വാർഷിക അമർനാഥ് എല്ലാ തീര്ഥാടന യാത്ര ആരംഭിച്ചു. യാത്രയിൽ പഹൽഗാമിലെ പുണ്യ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ കാൽനടയായി എത്തും. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മുതിർന്നവരും സന്യാസിമാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി അവരുടെ ആത്മീയ യാത്ര നടത്തുന്നു. നുന്വാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
പഹൽഗാം വഴി 2,510 എല്ലാ തീര്ഥാടകരും ബാൽതാൽ ട്രെക്ക് വഴി 2,312 പേരും പുണ്യഗുഹ ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. അനന്ത്നാഗ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ബിലാൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഭട്ട്, എസ്എസ്പി അനന്ത്നാഗ് അമുദ് അശോക് നാഗ്പുരെ എന്നിവർ ആദ്യ വാഹനവ്യൂഹം ഔദ്യോഗികമായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.തുടർച്ചയായ മഴയും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയത ഉന്മേഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും എല്ലാ തീര്ഥാടകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച ബേസ് ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ഭരണകൂടം പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എല്ലാ തീര്ഥാടകർ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യാത്രാ തീയതികൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന്, ഓരോ ദിവസവും ഈ റൂട്ടിൽ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെയോ അനുവദിച്ച യാത്രാ തീയതിക്ക് മുമ്പോ നിരവധി എല്ലാ തീര്ഥാടകർ ജമ്മു കശ്മീരിൽ എത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ ദൈനംദിന പരിധി നിർബന്ധമാണെന്നും അതിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് [ഡിഐപിആർ] അറിയിച്ചു."സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, എല്ലാ തീര്ഥാടന പാതയിൽ പ്രതിദിനം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും യാത്രയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും ഈ ദൈനംദിന പരിധി പാലിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്," ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു.എല്ലാ തീര്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിയുക്ത ബാങ്ക് ശാഖകളിലൂടെയും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഭക്തർക്ക് യാത്രാ സ്ലോട്ടുകൾ മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. "മിക്ക എല്ലാ തീര്ഥാടകരും ഇതിനകം തന്നെ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ മുൻകൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്,- ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പരിമിതമായ എണ്ണം തത്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ-ദി-സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്നും ഭരണകൂടം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.തത്കാൽ [ഓൺ-ദി-സ്പോട്ട്] രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ലോട്ടുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. എല്ലാ എല്ലാ തീര്ഥാടകരും മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ജമ്മു കശ്മീരിൽ എത്താവൂ എന്ന് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ദൈനംദിന പരിധി കാരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് എല്ലാ തീര്ഥാടകരെ തത്കാൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി."അത്തരം എല്ലാ തീര്ഥാടകർ അവരുടെ ഊഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ഭരണകൂടം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുകയും വേണം," ഉപദേശക സമിതി പറഞ്ഞു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിരവധി എല്ലാ തീര്ഥാടകർ അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത യാത്രാ തീയതികൾക്ക് മുമ്പായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"എല്ലാ എല്ലാ തീര്ഥാടകർക്കും യാത്ര നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. എന്നാൽ നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങളും ലഭ്യമായ ശേഷിയും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ," എല്ലാ തീര്ഥാടകർ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കണമെന്നും എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഭരണകൂടം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഇടവിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ തീര്ഥാടകരുടെ ആദ്യ ബാച്ചുകൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സന്യാസിമാരും ഉൾപ്പെടെ 3,865 എല്ലാ തീര്ഥാടകർ 3,880 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.2,965 പുരുഷന്മാരും 618 സ്ത്രീകളും 230 സന്യാസിമാരും 48 സന്യാസിനികളും നാല് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് എല്ലാ തീര്ഥാടകർ.
83 ബസുകൾ, 14 മീഡിയം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, 104 ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.എല്ലാ തീര്ഥാടനത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ 8,687 എല്ലാ തീര്ഥാടകർ ഭഗവതി നഗർ യാത്രി നിവാസിൽ നിന്ന് കശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് അവസാനിക്കുന്ന വാർഷിക എല്ലാ തീര്ഥാടനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ്, സിആർപിഎഫ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ബഹുതല സുരക്ഷാ സംവിധാനം അധികൃതർ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്രയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും
57 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അമർനാഥ് എല്ലാ തീര്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയവും പുരാതനവുമായ എല്ലാ തീര്ഥാടനങ്ങളിലൊന്നായ ഈ യാത്ര, ഭാരതത്തിന്റെ കാലാതീതമായ ആത്മീയ പൈതൃകത്തെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും ശാശ്വത പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
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