സ്‌കൂള്‍ ഹൈടെക്ക് ആക്കി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥി; ചെലവഴിച്ചത് മൂന്നരക്കോടിയോളം രൂപ

ജീര്‍ണനാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഹൈടെക്ക് ആക്കി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥി. സ്‌മാർട്ട് ക്ലാസിലേക്ക് അഡ്‌മിഷനെടുക്കാന്‍ ഒഴുകിയെത്തി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. വികസനത്തില്‍ പങ്കാളികളായി വിവിധ ദാതാക്കളും. പ്രശംസാര്‍ഹമെന്ന് അധികൃതര്‍.

Mysuru Gadichhowka School hightech school list karnataka കർണാടക ഡോ ബി ആർ സച്ചിദാന്ദ മൂര്‍ത്തി
MYSURU GADICHHOWKA SCHOOL (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 3:43 PM IST

4 Min Read
ബെഗളൂരു: നൊസ്റ്റാല്‍ജിയ ആസ്വദിക്കാനായി പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. സ്‌കൂളിലെ നിമിഷങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ല. പഴയ കൂട്ടുകാരെ കാണാനായി കൂടിച്ചേരല്‍ (ഗെറ്റ്ടുഗെദര്‍) നടത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെന്‍ഡ് ആണ്.

മിക്കവരും സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് തിരികെ പോകാറാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ കര്‍ണാടകയിലെ ഒരു പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ജീര്‍ണന അവസ്ഥയിലായിരുന്ന തൻ്റെ പഴയ സ്‌കൂളിനെ ഹൈടെക്ക് ലെവലില്‍ മാറ്റാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി 3.5 കോടിയിലധികം രൂപ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്‌തു. എന്നെ ഞാനാക്കിയ സ്‌കൂളിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്ന് പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Dr. B.R. Satchidanda Murthy (ETV Bharat)

മൈസൂരു ഗഡിചൗക്കയിലെ 'ഗഡിചൗക്ക' സ്‌കൂളിലെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഡോ. ബിആർ സച്ചിദാന്ദ മൂര്‍ത്തി. ജീർണാനവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഗഡിചൗക്ക സ്‌കൂള്‍ ഹൈടെക്ക് ആക്കിയാണ് മൂര്‍ത്തി വ്യത്യസ്‌തനാക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് ഡോക്‌ടറായാണ് മൂര്‍ത്തി സേവനം അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് യാദൃശ്ചികമായി സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്.

Gadichhowka School (ETV Bharat)

തൻ്റെ സ്‌കൂളിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി. സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയമായ ഇവിടെ കുട്ടികളും നന്നേ കുറാവായിരുന്നു. കുറച്ച് കുട്ടികളും ജീര്‍ണിച്ച കെട്ടിടവും ആളൊഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചുകളും മൂര്‍ത്തിയെ വേദനിപ്പിച്ചു. മൂര്‍ത്തിയടക്കം നിരവധി പേരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച സ്‌കൂളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തു.

ഹൈടെക്ക് ആക്കിയോതോടെ സ്‌കൂളിൻ്റെ റെയ്‌ഞ്ച് തന്നെ മാറി, പുതിയ ഔട്ട് ലുക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ഇതോടെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഈ സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പുതിയ അക്കാദമിക് വര്‍ഷത്തില്‍ സ്‌കൂളില്‍ അഡ്‌മിഷന്‍ എടുത്തത്.

2024-ൽ സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അദ്ദേഹം 1.65 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്‌തു. കൂടാതെ, ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഒരു സ്‌കൂൾ കെട്ടിടവും ഏഴ് മുറികളും ഒരു അടുക്കളയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 1.90 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌മാർട്ട് ക്ലാസ് അനുസരിച്ചാണ് മുറികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Gadichhowka School (ETV Bharat)

പുതിയ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് നടക്കുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ മുറ്റത്ത് ഒരു പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായി ഒരു കളിസ്ഥലവും ഒരുക്കും. സ്‌കൂളിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഡോ. ​​ബിആർ സച്ചിദാനന്ദ തൻ്റെ സഹോദരനും വിരമിച്ച കെഎഎസ് ഓഫീസറുമായ ബിആർ ഓംപ്രകാശിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ‍ നടക്കുന്നത്.

നിലവിൽ സ്‌കൂളിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ദ്വിഭാഷാ (കന്നഡ-ഇംഗ്ലീഷ്) പഠിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇത് ഏഴാം ക്ലാസിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എൽകെജി, യുകെജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷകളും ക്ഷണിച്ചു.

Gadichhowka School (ETV Bharat)

മൈസൂർ രാജാവാഴ്‌ച നിലനിന്ന കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സ്‌കൂളാണിത്. നൽവാടി കൃഷ്‌ണരാജ വോഡയാറിനോട് നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ സ്‌കൂള്‍ പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സ്‌കൂള്‍ ഇപ്പോൾ 108-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

Gadichhowka School (ETV Bharat)

സർക്കാരും നിക്ഷേപകരും കൈകോർത്തു

സ്‌കൂളിൻ്റെ പണികള്‍ തകൃതിയില്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ നിരവധി നിക്ഷേപകർ കൈകോര്‍ക്കാന്‍ ഒപ്പം കൂടി. ഇതോടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം, സ്‌മാർട്ട് ക്ലാസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ത്യൻ, പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. ജലക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കുഴൽക്കിണറും കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം സർക്കാരും നിക്ഷേപകരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Gadichhowka School (ETV Bharat)

എംഎൽഎ ടിഎസ് ശ്രീവത്സ, ഡിഡിപിഐ ഡി ഉദയ്‌ കുമാർ, ബിഇഒ കൃഷ്‌ണ, ബിആർസി എൻബി ശ്രീകണ്‌ഠ സ്വാമി, അധികാരികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളും സ്‌കൂളിൻ്റെ വികസനത്തിനായി കൈകോർത്തു. കൂടാതെ മൂര്‍ത്തിയുടെ സഹോദരൻ ഓംപ്രകാശും സ്‌കൂളിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകനായ എസ്. രവികുമാറും സ്‌കൂള്‍ നിർമ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുണ്ട്‌.

സ്‌കൂള്‍ ജീര്‍ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഹെഡ്‌മാറ്റര്‍

മഴ പെയ്‌താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. "സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ എല്ലാം ജീര്‍ണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മഴ പെയ്‌താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ ഇവിടത്തെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഡോ. ബിആർ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയോട് പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമാണ് സ്‌കൂള്‍ ഇന്ന് കാണുന്ന അസ്ഥയിയിലേക്ക് എത്തിയത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്‌കൂളാണെന്നും അതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും മൂര്‍ത്തി മറുപടി നല്‍കി. ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിച്ചു പിന്നാലെ ഒരു ലൈബ്രറിയും ഏഴ് ക്ലാസ് മുറികളും നിർമ്മിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോ. ബിആർ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയയോട് എന്നും കടപ്പാട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മൈസൂരു റൂറൽ ഏരിയ റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ എസ്‌ഡി ശിവണ്ണ പ്രതികരിച്ചു. 'ഡോ. ബിആർ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കണം. ഇതൊരു നഗര പ്രദേശമായതിനാല്‍ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോൺവെൻ്റുകളോട് കൂടുതൽ താത്പ്പ‌ര്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്‌കൂളിലെ കെട്ടിടവും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടതിനുശേഷം, അവർ സ്വമേധയാ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർ എസ്. രവികുമാർ സ്‌കൂളിൻ്റെ വികസനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന് സൗത്ത് സോണിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കോർഡിനേറ്റർ എച്ച്‌എൻ ലിംഗരാജു പറഞ്ഞു. ഈ സ്‌കൂളിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടറെയും ഫീൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫിസർമാരെയും കണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി, പഴയ വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായത്തോടെ മികച്ച മുറികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഠിനമായി അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചെന്നും ലിംഗരാജു പറയുന്നു.

