എഥനോള് പെട്രോള് ഭയം വിപണിയെ മാറ്റിയെഴുതുന്നു; പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ മറികടന്ന് ബദൽ ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ
പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ മറികടന്ന് ബദൽ ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ,ബദൽ ഇന്ധന വിപണിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് സി.എൻ.ജി
Published : September 7, 2026 at 5:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇ20 പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിന് ദോഷകരമല്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോഴും, ഉപഭോക്താക്കൾ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഓഗസ്റ്റിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന വിൽപ്പന 19.69 ശതമാനവും പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പന 16.14 ശതമാനവും ഉയർന്നുവെങ്കിലും ഈ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ഒരു ഘടനാപരമായ മാറ്റം പ്രകടമാണ്.
മഴക്കാലമായതിനാലും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വിളവെടുപ്പ് വരുമാനം എത്തിച്ചേരാൻ വൈകുന്നതിനാലും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സാധാരണയായി വാഹന വിപണി മന്ദഗതിയിലാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വിൽപ്പന ഉയർന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി, വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ തരം തിരിച്ചുള്ള മാറ്റമാണ് വിപണിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, വ്യക്തിഗത വാഹന വിഭാഗത്തിൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ബദൽ ഇന്ധന (ഇവി, ഹൈബ്രിഡ്, സിഎൻജി) വാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു.
ഓഗസ്റ്റിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ആകെ വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങളിൽ 41.95 ശതമാനം വിഹിതത്തോടെ ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ്, സിഎൻജി വാഹനങ്ങൾ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളുടെ 40.85 ശതമാനമെന്ന വിഹിതത്തെ മറികടന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപ് വരെ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതര ഇന്ധന വാഹനങ്ങളേക്കാൾ 11 ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ മുന്നേറ്റം ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതായെന്നും ഫഡാ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഗിരിധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെയും സെക്കൻഡ് ഹാന്റ് വാഹനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പന കണക്കുകൾ ഒരുപോലെ ഈ മാറ്റം ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇ20 പെട്രോൾ താങ്ങാനാകുമോ എന്ന ഭയം കാരണം ജാർഖണ്ഡ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവുണ്ടായതായി ഇ ടിവി ഭാരത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
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ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രം 2,98,448 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയത്. ഇത് 2025 ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് 53 ശതമാനത്തോളം വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്സവ സീസൺ അല്ലാത്ത ഒരു മാസത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വളർച്ച 10 ശതമാനം കടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. പൊതുഗതാഗതത്തിനും ചരക്ക് നീക്കത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പൂർണ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റിൽ വിറ്റഴിച്ച ആകെ ത്രീ വീലറുകളിൽ 65.30 ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നു. സിഎൻജി/എൽപിജി ത്രീ വീലറുകൾ 21.5 ശതമാനവും ഡീസൽ 12.89 ശതമാനവും വിഹിതം നേടിയപ്പോൾ പെട്രോൾ ത്രീ വീലറുകളുടെ വിഹിതം വെറും 0.31 ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.
അതേസമയം, ഓഗസ്റ്റിലെ ഈ വാർഷിക വളർച്ചയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വാഹന വിപണി പൂർണമായി തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയെന്ന് വിലയിരുത്താനാകില്ല. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ജിഎസ്ടി പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും വിൽപ്പന വളരെ കുറവായിരുന്നതിനാലാണ് ഇത്തവണത്തെ ശതമാനക്കണക്കിലെ വളർച്ച വലിയ തോതിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 2026 ജൂലൈ മാസത്തെ വിൽപ്പനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ എല്ലാ വിഭാഗം വാഹനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂലൈയിൽ 18,18,289 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വിറ്റ സ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ 17,14,610 യൂണിറ്റുകളായി (5.7 ശതമാനം കുറവ്) വിൽപ്പന കുറഞ്ഞു. കാറുകളുടെ വിൽപ്പന ജൂലൈയിലെ 4,16,555 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ 4,02,398 ആയി 3.40 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.
വരും മാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാഹന ഡീലർമാർ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രതീക്ഷ വച്ചുപുലർത്തുന്നതായി ഫഡാ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ 67.09 ശതമാനം ഡീലർമാരും വിപണി വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ 27.35 ശതമാനം പേർ മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും 5.56 ശതമാനം പേർ വിൽപ്പന കുറയുമെന്നും കരുതുന്നു. 43.59 ശതമാനം ഡീലർമാരും ഉത്സവ സീസണിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ ആരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പലയിടങ്ങളിലും മഴ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ കുറവ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആവശ്യകതയെ ബാധിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങളുടെ വിലവർധനവും വരും മാസങ്ങളിൽ വിൽപനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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