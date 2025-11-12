യുഎൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സമ്മേളനം 2025; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അൽമോറ സഹോദരങ്ങൾ
സഹോദരങ്ങളായ സ്നിഗ്ധ തിവാരിയും ജൻമേജയ് തിവാരിയുമാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക.
Published : November 12, 2025 at 4:01 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അൽമോറയില് നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ. സ്നിഗ്ധ തിവാരിയും ജൻമേജയ് തിവാരിയുമാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 200 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകും.
2025 നവംബർ 10 മുതൽ 21 വരെ ബ്രസീലിലെ ബെലെമിൽ വച്ചായിരിക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനം (കോപ്30) നടക്കുക. ഇരുവരും ചെവ്വാഴ്ച (നവംബർ 11) ബ്രസീലിലേക്ക് പുറെപ്പട്ടു. പരിസ്ഥിതി, നിയമ, ഹരിത കാലാവസ്ഥാ ഉപദേഷ്ടാവാണ് സ്നിഗ്ധ തിവാരി. നിലവിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻസിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ ഏഷ്യ പസഫിക്ക് മേഖലയെ സ്നിഗ്ധ പ്രതിനധീകരിക്കും. ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് അന്തരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടികളിൽ സ്നിഗ്ധ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻസിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങള്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ യുവജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരൻ ജൻമജെയ് തിവാരി കാലാവസ്ഥാ നയരൂപീകരണത്തിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഊർജ പരിവർത്തനങ്ങളിലെ നീതി, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ കോപ് 30-ൽ നയിക്കും. നിലവിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിലാണ് ജൻമജെയ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണിതെന്ന് പിതാവായ പി.സി തിവാരി പറഞ്ഞു. "ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പുതിയ പാതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ സ്നിഗ്ധയും ജൻമജെയും എപ്പോഴും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളിലെ അവരുടെ ഇടപെടൽ ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, സുസ്ഥിര വികസനത്തിലും കാലാവസ്ഥാ നയരൂപീകരണത്തിലും കൂടുതൽ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം, അതിനുള്ള പണം ആരാണ് നൽകേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ ഉച്ചകോടികളിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
