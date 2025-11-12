ETV Bharat / bharat

യുഎൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സമ്മേളനം 2025; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അൽമോറ സഹോദരങ്ങൾ

സഹോദരങ്ങളായ സ്‌നിഗ്‌ധ തിവാരിയും ജൻമേജയ് തിവാരിയുമാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക.

SNIGDHA TIWARI UTTARAKHAND CLIMATE REPRESENTATIVES COP30 BRAZIL INDIAN DELEGATION JANMEJAY TIWARI
Snigdha Tiwari and Janmejay Tiwari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഡെറാഡൂൺ: ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അൽമോറയില്‍ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ. സ്‌നിഗ്‌ധ തിവാരിയും ജൻമേജയ് തിവാരിയുമാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 200 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

2025 നവംബർ 10 മുതൽ 21 വരെ ബ്രസീലിലെ ബെലെമിൽ വച്ചായിരിക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനം (കോപ്30) നടക്കുക. ഇരുവരും ചെവ്വാഴ്‌ച (നവംബർ 11) ബ്രസീലിലേക്ക് പുറെപ്പട്ടു. പരിസ്ഥിതി, നിയമ, ഹരിത കാലാവസ്ഥാ ഉപദേഷ്‌ടാവാണ് സ്‌നിഗ്‌ധ തിവാരി. നിലവിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻസിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ആഴ്‌ചയിൽ ഏഷ്യ പസഫിക്ക് മേഖലയെ സ്‌നിഗ്‌ധ പ്രതിനധീകരിക്കും. ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് അന്തരാഷ്‌ട്ര കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടികളിൽ സ്‌നിഗ്‌ധ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻസിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം കാലാവസ്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ യുവജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരൻ ജൻമജെയ് തിവാരി കാലാവസ്ഥാ നയരൂപീകരണത്തിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഊർജ പരിവർത്തനങ്ങളിലെ നീതി, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ കോപ് 30-ൽ നയിക്കും. നിലവിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിലാണ് ജൻമജെയ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണിതെന്ന് പിതാവായ പി.സി തിവാരി പറഞ്ഞു. "ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പുതിയ പാതകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ സ്‌നിഗ്‌ധയും ജൻമജെയും എപ്പോഴും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദങ്ങൾ ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നങ്ങളിലെ അവരുടെ ഇടപെടൽ ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, സുസ്ഥിര വികസനത്തിലും കാലാവസ്ഥാ നയരൂപീകരണത്തിലും കൂടുതൽ യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം, അതിനുള്ള പണം ആരാണ് നൽകേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ ഉച്ചകോടികളിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

Also Read: 'ട്രംപിന്‍റെ അധിക തീരുവ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കി'; കാനഡയില്‍ ജി7 ഉച്ചകോടി

TAGGED:

SNIGDHA TIWARI
UTTARAKHAND CLIMATE REPRESENTATIVES
COP30 BRAZIL INDIAN DELEGATION
JANMEJAY TIWARI
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.