'സീറ്റ് വിഭജനത്തേക്കാൾ പ്രധാനം സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയം';യുപിയിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
ലക്ഷ്യം ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക, സീറ്റ് തർക്കങ്ങൾക്കിടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അഖിലേഷ് യാദവ്
By PTI
Published : October 4, 2026 at 1:35 PM IST
ലഖ്നൗ: സീറ്റ് വിഭജനത്തേക്കാൾ പ്രധാനം സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. ഏത് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ബിജെപിക്കെതിരെ സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസും എസ്പിയും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, സംവരണം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് എത്ര സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതോ ഏത് സീറ്റ് ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതോ അല്ല പ്രധാന വിഷയമെന്നും, സഖ്യം വിജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ പരസ്പര സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നു, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ യാത്ര എളുപ്പമാകുന്നു" അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സീറ്റുകളെക്കുറിച്ചല്ല, വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു. അത്തരമൊരു വിജയം സഖ്യത്തിലെ വ്യക്തിഗത കക്ഷികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും, വർഗീയത വീണ്ടും തലപൊക്കുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, സംവരണം എന്നിവയിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, രാജ്യത്ത് സൗഹാർദവും വികസനവും സമൃദ്ധിയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ സംയുക്ത പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഖ്യത്തിൽ സീറ്റുകൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും സ്ഥാനാർഥിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും വിജയസാധ്യത മാത്രമായിരിക്കും പ്രധാന മാനദണ്ഡമെന്ന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 150 സീറ്റുകൾ വരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുപാർട്ടികളിലെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തമ്മിൽ വാക്പോരുകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഒന്നിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്തെത്തിയത്.
2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഫൈസാബാദ് പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 37 സീറ്റുകൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേടിയിരുന്നു. സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് ആറ് സീറ്റുകളും നേടി. ബിജെപിക്ക് 33 സീറ്റുകളും എൻഡിഎയ്ക്ക് 36 സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. നിലവിൽ, 403 അംഗങ്ങളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് എംഎൽഎമാരും സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് 101 എംഎൽഎമാരുമാണുള്ളത്.
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