നല്ലകാലമെന്ന് പൂജാരി, നാലാം നാള് മകന്റെ മരണം; ചോദ്യം ചെയ്ത കുടുംബത്തിന് ഊരുവിലക്കും പീഡനവും
കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ പിഴ. നാട്ടിലെ കടയില് നിന്ന് സാധനങ്ങള് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. അഞ്ചുവയസുകാരനെ കൂട്ടത്തില് കൂട്ടാതെ സഹപാഠികള്.
Published : April 30, 2026 at 3:09 PM IST
ബെലഗാവി : കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി ജില്ലയില് കൊണ്ടസ്കോപ്പ ഗ്രാമം. ഇവിടുത്തെ വിത്തൽ ബീരദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ നരസോബ വിത്തൽ സാംബരേക്കറോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു- 'നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇനിയങ്ങോട്ട് നല്ലകാലമാണ്, ഭാഗ്യം മാത്രം വരും.'
എന്നാല് സാംബരേക്കറുടെ കുടുംബത്തില് സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ജനിച്ച് നാലു ദിവസം തികയവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്നോമന മകൻ മരണപ്പെട്ടു. ദുഃഖഭാരം താങ്ങാനാകാതെ സാംബരേക്കർ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തെത്തി. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വാക്കുതർക്കമായി. പിന്നാലെ ഒരു നാടാകെ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി.
സമുദായ നേതാക്കള് എത്തി, നാട്ടുകാരുമെത്തി. എല്ലാവരും പുരോഹിതനൊപ്പം നിന്നു. സാംബരേക്കറുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ അവർ യോഗം ചേർന്നു. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തില് മരണം സംഭവിച്ചാല് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കണമെന്ന് സമുദായ നേതാക്കള് വിധിച്ചു. എന്നാല് ഇക്കാലയളവില് അത്തരമൊരു സംഭവം സാംബരേക്കറുടെ കുടുംബത്തില് ഉണ്ടായില്ല. പിന്നാലെ ഏപ്രില് ആറിന് ഈ കുടുംബത്തെ സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഗ്രാമവാസികളോട് തന്നോടും കുടുംബത്തോടും സംസാരിക്കരുതെന്ന് സമുദായ നേതാക്കള് പറഞ്ഞതായി സാംബരേക്കർ പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാല് അവർ 5000 രൂപ പിഴ നല്കണമെന്നും തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട വിവരം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് 1000 രൂപ പാരിതോഷികം നല്കുമെന്നും സമുദായ നേതാക്കള് പറഞ്ഞതായും സാംബരേക്കർ ആരോപിച്ചു. പിന്നാലെ വിവാഹങ്ങൾ, ഗൃഹപ്രവേശം തുടങ്ങി പല ചടങ്ങുകളില് നിന്നും അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റി നിർത്തി.
സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് ദൂരെയൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് സാംബരേക്കർ താമസം മാറി. അമ്മയും സഹോദരിയും വീടിനുള്ളിൽ തനിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ അജ്ഞാതരായ ആളുകൾ തന്റെ വീടിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായും ജനൽ ഗ്ലാസ് തകർത്തതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തന്റെ അഞ്ച് വയസുകാരൻ മകനെ മറ്റുകുട്ടികള് ഒപ്പം കൂട്ടാതെ തള്ളിമാറ്റുകയാണെന്നും നാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാർ തങ്ങള്ക്ക് സാധനം നല്കുന്നില്ലെന്നും സാംബരേക്കറുടെ ഭാര്യ രേണുക പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര പൂജകളിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു എന്നും തങ്ങള് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണെന്നും രേണുക പറഞ്ഞു. ഹിരേബാഗേവാഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി 15 ദിവസമായിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഇല്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു.
എന്നാല് സാംബരേക്കറുടെ ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയാണ് കുറുമ്പ സമുദായ നേതാക്കള് ചെയ്തത്. സാംബരേക്കർ കുടുംബത്തിനെതിരെ അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നേതാക്കള് വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഉത്സവത്തിനിടെ സാംബരേക്കർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും മതവിശ്വാസങ്ങളെ അപമാനിച്ചുവെന്നും നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു. പ്രശ്നക്കാരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതെന്നും ഔപചാരിക ബഹിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ വാദിച്ചു. ചർച്ചകളിലൂടെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നേരത്തെ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുടുംബം അനുരഞ്ജനത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചർച്ച ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇരുഭാഗവും അവർക്ക് അനുകൂലമായ വിദമുഖങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
