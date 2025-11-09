ETV Bharat / bharat

"ഇവിടെ മത പരിവർത്തനം നടത്തുമോ?" ആക്രോശിച്ചെത്തിയ ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍ ഹിന്ദുത്വ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുരോഹിതൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചു, ക്രൂരമര്‍ദനം

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ അനുകൂല സംഘടനയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പാസ്‌റ്ററേയും അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികളെയും ആക്രമിച്ചത്.

Alleged religious conversions sparked a commotion in chatisgarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 10:12 AM IST

3 Min Read
റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ മത പരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് വീണ്ടും സംഘർഷം. ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍, ബിജെപി നേതാക്കളും ഹിന്ദു സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളും പുരോഹിതനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ അനുകൂല സംഘടനയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പാസ്‌റ്ററേയും അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികളെയും ആക്രമിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത്‌ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിശ്വാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബാൽകോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Alleged religious conversions sparked a commotion in chatisgarh (ETV Bharat)

സംഭവമിങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാൽകോ ജില്ലയിലെ ഏകദേശം 100-ലധികം വരുന്ന പാസ്റ്റർമാർ പ്രാര്‍ഥനയ്‌ക്കു വേണ്ടി പ്രേംലത ഛാതർ എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. വീടിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികള്‍ പ്രാര്‍ഥനയ്‌ക്കായി എത്തിയത്.

എന്നാല്‍, ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരും ബിജെപി നേതാക്കളും ഹിന്ദു സംഘടനകളിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇവിടെയെത്തി ഇവരിൽ നന്ന് ആധാർ കാർഡുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുന്നയിച്ച് ആക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ക്രൈസ്‌ത വിശ്വാസികള്‍ ആരോപിച്ചു.

Alleged religious conversions sparked a commotion in chatisgarh (ETV Bharat)

അതേസമയം സംഭത്തിൽ വിചിത്രവാദവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാവ് ലക്ഷ്‌മൺ ശ്രീവാസ്. ഹിന്ദുക്കളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെ എന്ന് മറുപടി നൽകിയെന്നും, ഇതോടെയാണ് പ്രശ്‌നമുണ്ടായതെന്നുമാണ് നേതാവിൻ്റെ വിശദീകരണം.

"റംഗഡ ബസ്‌തിയിൽ ഒരു രോഗശാന്തി പ്രാർഥന നടക്കുകയായിരുന്നു. വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി. പ്രാദേശിക കൗൺസിലറും മറ്റുള്ളവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തുനിന്നും പാസ്റ്റർമാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു.

ഹിന്ദുക്കളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും ചോദിച്ചു. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമാണെന്നും മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉന്തും തള്ളും തുടങ്ങി.

Alleged religious conversions sparked a commotion in chatisgarh (ETV Bharat)

ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഈ ആളുകൾ നിരന്തരം ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനത്തെ എതിർക്കും. ആരെയെങ്കിലും വഞ്ചിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കും. അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ എവിടെയും നടത്തരുത്, അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല'' - ബിജെപി നേതാവ് ലക്ഷ്‌മൺ ശ്രീവാസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് ക്രൈസ്‌തവര്‍

എന്നാൽ ഇത് പ്രതിമാസ യോഗമാണെന്നും ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത്.

''റംഗഡയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിമാസ യോഗം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടി ഭാവിയിൽ നടത്തേണ്ട ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

അതിനിടയിൽ ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ എത്തി ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതനേയും മർദിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം'' - പുരോഹിതൻ സീമ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ജനക്കൂട്ടത്തെ നീക്കി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. റംഗഡയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മത പരിവർത്തനം നടക്കുന്നതായി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇരു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോർബ സിഎസ്‌പി ഭൂഷണ്‍ എക പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ മതപരിവർത്തന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ അക്രമം നടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കുറച്ചു മുമ്പ് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള പത്താരിപാറയിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. സംഘർഷത്തിനിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Alleged religious conversions sparked a commotion in chatisgarh (ETV Bharat)

മലയാളി കന്യാസ്‌ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം

ഈ അടുത്താണ് മലയാളികളായ കന്യാസ്‌ത്രീകൾ മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ മതം പരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എന്നു ആരോപിച്ച് ബജ്‌റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകർ വലിയ സംഘർഷം സൃഷ്‌ടിച്ചത്. ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്.

നാരായൺപൂർ ജില്ലയിലെ ഓർച്ച ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഇവർ. മതപരിവർത്തന കുറ്റം ചുമത്തി രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളേയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് കുറുകെ മാർച്ച് നടത്തുകയും"ശ്രീറാം" എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്‌തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

