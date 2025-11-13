ETV Bharat / bharat

സ്ട്രോങ് റൂമിലെ സിസിടിവി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല, സമീപം അജ്ഞാത ട്രക്കും, ബിഹാറില്‍ ഇവിഎം അട്ടിമറിയെന്ന് ആർജെഡി

ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവിഎമ്മുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ആരോപണം.സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡിഎം ഉദിത സിങ്ങും റോഹ്താസ് എസ്‌പി റോഷൻകുമാറും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

Lorry approaching the strong room (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
പട്‌ന: ബിഹാറിൽ ഇനിയാര് എന്നറിയാൻ മണിക്കൂറുകളുടെ വിടവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. അധികാര തുടർച്ചയോ അതോ പുതിയ നേതൃത്വമോ എന്ന ആകാംഷയിൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ബിഹാറിനെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണലിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അപ്രിയ സംഭവങ്ങളാണ് ബിഹാറിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്.

റോഹ്‌താസ് ജില്ലയിലെ സസാറാമിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടി. സ്ട്രോങ് റൂമിനുള്ളിലെ സിസിടിവി ക്യാമറ പ്രവർത്തനരഹിതമായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആർജെഡി അനുയായികൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇടയായത്. സിസിടിവി മാത്രമല്ല പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമെന്നും സ്‌ട്രോങ് റൂമിന് സമീപം അജ്ഞാതമായ ഒരു ട്രക്ക് വന്നെന്നും പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ സ്ട്രോങ് റൂമിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ആരംഭിച്ചു.

ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവിഎമ്മുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ആരോപണം."ഇവിഎമ്മുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ട്രക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റൂമിന് അകത്തേയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭരണകൂടം അവയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയാറായില്ല. സിസിടിവി ക്യാമറ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വോട്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്," ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.

ഇവിഎമ്മുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതെന്ന് ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥി സത്യേന്ദ്ര ഷാ ആരോപിച്ചു."രാത്രിയിൽ സ്ട്രോങ് റൂമിലേയ്ക്ക് ട്രക്ക് കടന്നുവന്നത് എന്തിനാണ്? സ്ട്രോങ് റൂമിലെ സിസിടിവി ഓഫാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇവിഎമ്മുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ്. റോഹ്താസിലെ ഏഴ് സീറ്റുകളും ഇന്ത്യാ സഖ്യം നേടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണ്," സത്യേന്ദ്ര ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പെട്ടി പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)

സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ജില്ലാ മജിസട്രേറ്റും എസ്‌പിയും

സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡിഎം ഉദിത സിങ്ങും റോഹ്താസ് എസ്‌പി റോഷൻകുമാറും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ആരോപണ വിധേയമായ ട്രക്ക് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടികൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്താനായിള്ളൂ എന്ന് എസ്‌പി റോഷൻകുമാർ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡിഎം ഉദിത സിങ്ങ് സ്ഥാനാർഥികളുമായി സംവദിച്ചു. വോട്ടിങ് മെഷീനുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഉദിത സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. "പെട്ടികളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു. എല്ലാം ശൂന്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും," ഉദിത സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും ജയിക്കുമെന്ന് മഹാസഖ്യം

റോഹ്താസ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് സീറ്റുകളിലും തങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യാ മഹാസഖ്യം സ്ഥാനാർഥികൾ. എൻഡിഎയുടെ പരാജയഭീതി കാരണമാണ് ഇവിഎമ്മുകൾ മാറ്റാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും സഖ്യം ആരോപിച്ചു. ഇപ്പോഴുണ്ടായത് വ്യക്തമായ കൃത്രിമത്വമാണെന്നും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുെമെന്നും ആർജെഡി നേതാവ് രാജേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നാളെയാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

