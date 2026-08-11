രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവാവധിക്ക് അർഹതയില്ല: അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
ജൂൺ 19ന് തൻ്റെ പ്രസവാവധിക്കുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ച നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജിക്കാരി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
Published : August 11, 2026 at 2:12 PM IST
പ്രയാഗ്രാജ്: രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവാവധിക്ക് അർഹതയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. പ്രസവാവധിക്കായി ആദ്യമായാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഈ നിയമം ബാധകമാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നാലാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പ്രസവാവധി നിഷേധിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ശശി കുമാരി എന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജു റാണി ചൗഹാൻ്റെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ഹർജിക്കാരി
ജൂൺ 19ന് തൻ്റെ പ്രസവാവധിക്കുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ച നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജിക്കാരി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ജനനസമയത്തും താൻ പ്രസവാവധി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും, നാലാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി ആറ് മാസത്തെ അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ അവധി നിഷേധിച്ച നടപടി ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരി വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഹർജിക്കാരി നേരത്തെ തന്നെ പ്രസവാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാൻഡ്ബുക്ക് വോളിയം-II, പാർട്ട് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള (അധ്യായം-10) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, പ്രസവത്തീയതി മുതൽ 180 ദിവസത്തേക്കാണ് അവധി അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സർക്കാർ വാദം ഇങ്ങനെ
നേരത്തെ അനുവദിച്ച അവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും പ്രസവാവധി അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ, ഒരു വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രസവാവധി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ അവധിക്ക് അർഹയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ നിയമം കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, ഗർഭച്ഛിദ്രം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആറാഴ്ചത്തെ അവധി നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1990ലെ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം, ഇത്തരം അവധികൾ പരമാവധി മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന മുൻ പരിധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.
കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം
അതേസമയം, ഹർജിയോടൊപ്പം അസ്സൽ രേഖകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾക്ക് പകരം അക്ഷരത്തെറ്റുകളുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ മാത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയ കോടതി, ഭാവിയിൽ ഹർജികൾക്കൊപ്പം ശരിയായ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ തന്നെയാണോ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ റിപ്പോർട്ടിങ് വിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടതി നടപടികളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർദേശം. കൂടാതെ, ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് തുടർനടപടികൾക്കായി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാനും ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജു റാണി ചൗഹാൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.
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ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവധി സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന വിധി. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മറികടന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
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