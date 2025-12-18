'ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല': അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലുള്ള ദമ്പത്തികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ വിധി.
Published : December 18, 2025 at 3:12 PM IST
ലഖ്നൗ: ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും വിവാഹത്തിൻ്റെ പവിത്രതയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഒരാൾ തൻ്റെ പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർ ഇരുവരും 18 ന് വയസിന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനോ എതിർക്കാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലുള്ള ദമ്പതികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ വിധി. ഭരണഘടന പ്രകാരം ഓരോ പൗരൻ്റെയും ജീവനും സ്വതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ബാധ്യസ്ഥമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിവേക് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.
പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ പ്രായപൂർത്തിയായവർ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഹർജിക്കാർ പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തെ കോടതിക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹർജിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് കമ്മിഷണറെയോ എസ്എസ്പിയേയോ എസ്പിയേയോ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഹർജിക്കാർ പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രാകാരം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവരാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവർക്ക് ഉടൻ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടാതാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹർജിക്കാർ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രായപൂർത്തിയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നീ നിയമ സാധുതയുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും മുൻപ് ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെ്യ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയൊന്നും സ്വീകിക്കരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ദമ്പതികൾക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും, അല്ലെങ്കിൽ നിരക്ഷരരും, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരും ആണെങ്കിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ശരിയായ പ്രായം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ഓസിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താം. തുടർന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വിവാഹത്തിന് പകരമായി ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകൻ ഹർജികളെ എതിർത്തു.
ലിവ് ഇൻ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ തകർക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ പൊലീസിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ കിരൺ റാവത്ത് vs ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം എന്ന കേസിൽ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങള ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി ഹൈക്കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി നിയമം വിവാഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹികമായ സമ്മർദങ്ങളെയും നിയമപരമായ സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ചും യുവാകൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.
Also Read: 2008 ലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല് കേസ്; ഇരയായ ജഡ്ജിക്ക് വരെ നീതിയില്ല, ഒടുവില് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി