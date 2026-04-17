രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ഇരട്ട പൗരത്വ പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
കർണാടക നിവാസിയായ ഹർജിക്കാരൻ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമം, വിദേശികളുടെ നിയമം, പാസ്പോർട്ട് നിയമം എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
Published : April 17, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 5:42 PM IST
ലഖ്നൗ: ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലഖ്നൗ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അന്വേഷണം സ്വയം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറി നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഖ്നൗവിലെ പ്രത്യേക എംപി/എംഎൽഎ കോടതിയുടെ ജനുവരി 28 ലെ ഉത്തരവിനെതിരെ ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ എസ് വിഘ്നേഷ് ശിശിർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ്. പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കീഴ്ക്കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ചില ഇമെയിലുകളും തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയില്ലെന്നും ലോക്സഭാംഗം സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.