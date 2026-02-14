ETV Bharat / bharat

'ഗര്‍ഭിണിയാണോയെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം, കാലതാമസം വരുത്തരുത്'; ബലാത്സംഗ കേസ് സംബന്ധിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

ബലാത്സംഗത്തിന് പിന്നാലെ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് കാലതാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി. ഗര്‍ഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ പരിശോധന നടത്താനും നിര്‍ദേശം.

Allahabad High Court (ANI)
Published : February 14, 2026 at 11:24 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 11:30 AM IST

ലഖ്‌നൗ: ബലാത്സംഗത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഗർഭിണിയാകുന്ന കേസുകൾ കണ്ടെത്താൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. 24 ആഴ്‌ചകൾ വരെയുള്ള ഗർഭച്‌ഛിദ്രത്തിനായി ചട്ടങ്ങള്‍ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും 24 ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷം ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2025 ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ) സത്യവാങ്മൂലം ജസ്റ്റിസ് സൗമിത്ര ദയാൽ സിങ്, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദ്രജീത് ശുക്ല എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത, ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭച്‌ഛിദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്‌പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവേയായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്‌മ കാരണം ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമങ്ങളും എസ്ഒപികളും നിലവിലുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കിയ എസ്‌ഒ‌പികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പോരായ്‌മകളുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള നഷ്‌ട പരിഹാരവും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെയും ഗർഭിണിയുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. "ഗർഭച്‌ഛിദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും കൃത്യമായി നിർദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിദഗ്‌ദ്ധരെ സംസ്ഥാനം നിയന്ത്രിക്കണം. കൗൺസിലർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഏജൻസികൾ എന്നിവരുമായി യോജിച്ച് നോഡൽ അധികാരികളെ നൽകിയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

24 ആഴ്‌ച കടന്ന് ഗർഭച്‌ഛിദ്രം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികള്‍ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാനുള്ള പ്രത്യേക പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം. ഗർഭം നിലനിർത്തണമോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങൾ 24 ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് 2026 മാർച്ച് 13ലേക്ക് വിധി പ്രസ്‌താവം മാറ്റിവച്ചതായും കോടതി പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി 2024ൽ പറഞ്ഞത് വൻ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു.

ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസിൽ ആഴത്തിലുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ മുറിവുകളുണ്ടാക്കുകയും കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം, വൈകാരിക സ്ഥിരത, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒത്ത് തീർപ്പാക്കലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

