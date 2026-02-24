'ലിവ് ഇന് റിലേഷന് മതം പ്രശ്നമല്ല, ഇത്തരം ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല': അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥരായവരുടെ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധം കുറ്റകരമല്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഇത്തരം റിലേൺനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ലിവ് ഇന് ബന്ധത്തിലെ പങ്കാളികള്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കില് പൊലീസിനെ സമീപിക്കാം.
Published : February 24, 2026 at 11:39 AM IST
ലഖ്നൗ: വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥരായ സ്ത്രീ-പുരുന്മാര് തമ്മിലുള്ള ലിവ്-ഇൻ ബന്ധം കുറ്റകരമല്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. രണ്ട് മുതിർന്ന വ്യക്തികള് സ്വമേധയാ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെ ആർക്കും എതിര്ക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2021ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമത്തില് വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി.
നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം മിശ്ര വിവാഹങ്ങളോ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങളോ നിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ നിയമ പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത മതത്തില് പെട്ടവര്ക്കും ലിവ്-ഇൻ ബന്ധം തുടരാന് അനുവാദമുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് വിവേക് കുമാർ സിങ്ങാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ ഹിന്ദു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പവും ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരോടൊപ്പവും താമസിക്കുന്ന 12 കേസുകൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാല് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവര് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
ഈ കേസിലാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15, 21 എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും 2021ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരവുമായിരുന്നു ഉത്തരവ്. വ്യത്യസ്ത മതത്തില് പെട്ട ലിവ് ഇന് ദമ്പതികള്ക്ക് അവരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസിനെ സമീപിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
പരാതിയില് കഴമ്പുണ്ടെങ്കില് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രായം പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വ്യത്യസ്ത മതക്കാരായ ലിവ് ഇന് ദമ്പതികള് കുടുംബത്തില് നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ കോടതി നിയമത്തില് വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു. "ഒരേ മതത്തിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്കും ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. സ്വമേധയാ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെ ആർക്കും (വ്യക്തികൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ സംസ്ഥാനത്തിനോ) എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്" ഈ കോടതി പറയുന്നു.
വ്യത്യസ്ത മതത്തില് ഉള്പ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ ഹിന്ദുക്കളായും മുസ്ലീങ്ങളായും കാണുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ മൗലികാവകാശം അവർ നിഷേധിക്കില്ല. ജാതി, മതം, ലിംഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിവേചനവും നടത്താൻ കഴിയില്ല.
"ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15 എല്ലാ വ്യക്തികളോടും തുല്യമായ പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുന്നു. മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ജനനസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരന്മാരോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന്" കോടതി പറഞ്ഞു. ബലപ്രയോഗം, വഞ്ചന, തെറ്റായ പ്രതിനിധാനം, സമ്മർദം, വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം ബാധകമാകൂവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
