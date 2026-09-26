ETV Bharat / bharat

'എസ്ഐആർ' ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഐകകണ്ഠ്യേന; വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

എസ്ഐആർ വേളയിൽ ഫോം 6 നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട സത്യപ്രസ്താവന സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രക്രിയയില്ലാത്ത സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഴ്സ് റൂൾസ് 1960 പ്രകാരമുള്ള ഫോമുകൾ തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

SIR ELECTION COMMISSION SPECIAL INTENSIVE REVISION GYANESH KUMAR
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. (ANI)
author img

By PTI

Published : September 26, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മൂന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുടെയും അനുമതിയോടെയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും, പുതിയ വോട്ടർമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോം 6 ലെ മാറ്റങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷ. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും മറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ യോഗം ചേര്‍ന്ന ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ കമ്മീഷന്‍റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെയോ ഐടി വിഭാഗത്തെയോ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല മറിച്ച്, ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്നും കമ്മീഷൻ വിശദീകരിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ജോലി പുനർവിഭജന ഉത്തരവുകൾ രണ്ട് കമ്മീഷണർമാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും, ഐടി വിഭാഗത്തിന്മേലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ മേൽനോട്ട അധികാരം പിൻവലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മുഴുവൻ കമ്മീഷന്‍റെയും അംഗീകാരത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ 30 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 2025 ജൂൺ 24-ന് ആരംഭിച്ച എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയുടെ ഉത്തരവുകൾ കമ്മീഷന്‍റെ ഐകകണ്ഠ്യേനയുള്ള അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഇറക്കിയത്. ഇത് 2026 മേയ് 27 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

തുടർന്ന് 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എസ്ഐആർ സമയക്രമം 2025 ഒക്ടോബർ 27-നും, 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേത് 2026 മേയ് 14-നും കമ്മീഷൻ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടെ മാത്രമേ വോട്ടർമാരുടെ അന്തിമ എണ്ണം വ്യക്തമാകൂ.

എസ്ഐആർ വേളയിൽ ഫോം 6 നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട സത്യപ്രസ്താവന സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രക്രിയയില്ലാത്ത സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഴ്സ് റൂൾസ് 1960 പ്രകാരമുള്ള ഫോമുകൾ തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇനി മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും അജണ്ട മുൻകൂട്ടി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും യോഗ തീരുമാനങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം കമ്മീഷണർമാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എസ്ഐആർ ഉത്തരവുകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും കമ്മീഷണർമാരായ സന്ധുവും ജോഷിയും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ രാജിയും എസ്ഐആർ റദ്ദാക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

ഗോവയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ 97 പേരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഗോവ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 81 പേർ ഇതിനകം ഫോം 6 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, എസ്ഐആറിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ നേരിട്ടുള്ള ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനപരമായ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കമ്മീഷൻ, തങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് പൂർണ്ണ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ നിയമനടപടികൾ പാലിച്ചാണ് അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: വീരമണിക്ക് എതിരായ പോക്സോ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം; ആരോപണവുമായി തമിഴ്‌നാട് നിയമമന്ത്രി ആർ. നിർമൽ കുമാർ

TAGGED:

SIR
ELECTION COMMISSION
SPECIAL INTENSIVE REVISION
GYANESH KUMAR
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.