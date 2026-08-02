"രാമക്ഷേത്രം ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിരുന്നു"; ബിജെപിക്കാര് സംഭാവന കള്ളന്മാരെന്ന് പ്രമോദ് തിവാരി
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച തിവാരി, രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സംഭാവനാ മോഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, ക്ഷേത്രനിർമാണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു
By PTI
Published : August 2, 2026 at 4:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന വിഷയത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും രംഗത്ത്. "ബിജെപിയിലെ എല്ലാവരും 'ചന്ദാ ചോർ' (സംഭാവന കള്ളൻ) അല്ല, പക്ഷേ എല്ലാ 'ചന്ദാ ചോർമാരും' ബിജെപിയിലാണുള്ളത്" എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവും രാജ്യസഭയിലെ ഉപനേതാവുമായ പ്രമോദ് തിവാരിയുടെ വിമർശനം.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച തിവാരി, രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സംഭാവനാ മോഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, ക്ഷേത്രനിർമാണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു. അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന അവധ് മേഖലയിലെ സ്വദേശിയായ താൻ 1985 മുതൽ 1990 വരെ ഉത്തർപ്രദേശ് ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്നതിനാൽ രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനത്തെ അടുത്തറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
LIVE: Congress party briefing by Shri @pramodtiwari700 at AICC Office, New Delhi https://t.co/bs2ep8bgt4— Congress (@INCIndia) August 2, 2026
രാമക്ഷേത്രം ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിരുന്നു
രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ബിജെപി ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ക്ഷേത്ര വിഷയം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി നിലനിർത്താനായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ശ്രമമെന്നും പ്രമോദ് തിവാരി ആരോപിച്ചു. "രാമലല്ലാ ഹം ആയേംഗേ, മന്ദിർ വഹീൻ ബനായേംഗേ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എപ്പോൾ നിർമിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപി സർക്കാർ വേണമെന്നായിരുന്നു മറുപടി.
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പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിലും ബിജെപി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ 'കുറച്ച് കൂടി കാത്തിരിക്കൂ' എന്നായിരുന്നു മറുപടി. യാഥാർഥത്തിൽ ബിജെപി ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, രാമക്ഷേത്ര വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കപ്പെട്ടത് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ബിജെപി ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും തിവാരി വിമർശിച്ചു.
അപൂർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ; ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മോദിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൂർത്തിയാകാത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീരുമാനിച്ചതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട ശങ്കരാചാര്യന്മാരെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നും, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് നിയമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
सच्चाई ये है कि राम मंदिर BJP ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना।— Congress (@INCIndia) August 2, 2026
राम मंदिर बनने के समय लोकसभा का चुनाव था और नरेंद्र मोदी जी को चुनाव मंदिर से ज्यादा प्रिय था, इसलिए उन्होंने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर अशुभ काम किया।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में… pic.twitter.com/mZ4P7BUdYt
"രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല," തിവാരി പറഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ കാലത്താണ് സംഭാവനാ മോഷണം സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ട്രസ്റ്റോ ബിജെപിയോ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
എസ്ഐടി അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ; സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി ട്രസ്റ്റ്
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റംഗമായ മഹന്ത് ദിനേന്ദ്ര ദാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് അന്വേഷണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 25 മുതൽ നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ തുറക്കുന്നതും എണ്ണുന്നതും ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമുൾപ്പെടെ എല്ലാ നടപടികളും വീഡിയോ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. സംഭാവനാ പെട്ടികൾ മാറ്റുന്നതു മുതൽ വീണ്ടും സീൽ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറകളും വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗും ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says, " ... i am not saying that everyone in the bjp is an embezzler, but all those involved in donation theft are in the bjp. the bjp will have to answer for this in the next election, and devotees will give a strong response... on firs… pic.twitter.com/5MFiPKCyLa— ANI (@ANI) August 2, 2026
സംഭാവനാ എണ്ണൽ നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ എട്ട് അംഗ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭാവനാ പെട്ടികൾ സീൽ ചെയ്യുകയും അധിക സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലുള്ള ഏകദേശം 40 നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ ഇനി ഒരേസമയം തുറക്കാതെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. സംഭാവനാ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതിനകം ഒന്നിലധികം പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്.
VIDEO | Delhi: " the bjp never wanted the ram temple to be built. they only wanted the issue to remain alive so that violence could continue," says congress mp pramod tiwari.— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/atjm9fEo3G
അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ച് നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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