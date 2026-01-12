ETV Bharat / bharat

508 കിലോമീറ്റർ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങള്‍...

2027 ഓഗസ്‌റ്റ് 15 ന് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്‌റ്റ് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 7:22 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 7:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിര്‍ണായ വഴിത്തിരിവാകാൻ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വരുന്നു. 2027 ഓഗസ്‌റ്റ് 15 ന് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രൊജക്‌റ്റ് പൂർത്തിയാകും. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്‌ണവാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എല്ലാവര്‍ക്കും വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സമയം. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എത്തുന്നതോടെ സാധാരണ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താം. ഇത് ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നല്‍കും. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാമാർഗങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്നതും തീര്‍ച്ചയാണ്.

ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് -ബിലിമോറ സെക്ഷനിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. സൂറത്തിനും ബിലിമോറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള 47 കിലോമീറ്റർ ഭാഗം 2027 ഓഗസ്റ്റ് 15-നകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴിയായ 508 കിലോമീറ്റർ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ (എംഎഎച്ച്എസ്ആർ) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.

സൂറത്തിലും ബിലിമോറയിലും പ്രത്യേക അതിവേഗ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകും. നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വജ്ര വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂറത്ത് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗതാഗത കേന്ദ്രമാണ്. സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ ജോലികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി.

ലോകത്തിൽ ആകെ 22 രാജ്യങ്ങളിലാണ് അതിവേഗ ട്രെയിനുകളായ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റിവ്യൂവിൻ്റെ 2025 ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി, യുറോപ്പ്, സ്‌പെയിൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

ജപ്പാനിലാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആദ്യമായി സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഓടുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 1832 ൽ മദ്രാസിലാണ് ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള ആദ്യ അനുമതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലേക്കും സൂപ്പർഫാസ്‌റ്റ് ട്രെയിനുകളിലേക്കും പിന്നീട് വന്ദേഭാരതിലേക്കുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു.

ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കൂടെ സഫലമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാഴിക കല്ലായി മാറും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വെറും യാത്രാ സൗകര്യം മാത്രമല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലക്ക് വലിയ കരുത്തേകുന്ന തൊഴിൽ സ്രോതസ് കൂടിയാണെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

508 കിലോമീറ്റർ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ, ഗുണങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം

മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതി 508 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ രൂപകൽപന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതാണ്. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതിയെ മുംബൈയുമായി ഈ റെയിൽപാത ബന്ധിപ്പിക്കും. 2017 ലായിരുന്നു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. 2023 ഡിസംബർ വരെയായിരുന്നു പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള ആദ്യ സമയപരിധി. പിന്നീട് ചില കാരണങ്ങളാൽ സമയപരിധി നീട്ടുകയായിരുന്നു.

ഭാഗികമായാണ് റെയിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പണികൾ പൂർത്തിയാവുന്നത് അനുസരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി റെയിൽ പാത തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം റോഡ് ഗതാഗതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാർബൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് ഏകദേശം 95 ശതമാനത്തോളം കുറക്കാൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന് സാധിക്കും.

അമിതവേഗത: സാധാരണ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താം. ഇത് ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം: വിമാനങ്ങളുമായും കാറുകളുമായും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നുള്ളൂ. ഇത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വളർച്ച: പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വ്യവസായ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതികൾ വഴിയൊരുക്കുന്നു.

കൃത്യനിഷ്ഠ: സാധാരണയായി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ വളരെ കൃത്യസമയത്ത് ഓടുന്നവയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അധികം ബാധിക്കാറില്ല.

യാത്രാസുഖം: കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും കുലുക്കവുമില്ലാത്ത സുഖകരമായ യാത്രയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

Last Updated : January 12, 2026 at 7:46 PM IST

