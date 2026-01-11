മകര സംക്രമ ദിവസം പൊന്നമ്പലമേട്ടില് ജ്യോതി തെളിയും; ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം, അറിയാം അത്യപൂര്വ്വ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ഉത്തരായന കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭം, മകരം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം, അറിയാം വിശദമായി
Published : January 11, 2026 at 4:13 PM IST
മനുഷ്യമനസിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കഴുകി കളഞ്ഞ് വ്രതശുദ്ധി വരുത്തിയാകണം ഓരോ ഭക്തനും ശബരിമലയിലേക്ക് പോവേണ്ടതെന്ന് എന്നാണ് വിശ്വാസം. മനസ് നിസ്വാര്ഥമായിരിക്കണം. ചിട്ടയോടെ നാൽപ്പത്തൊന്നു ദിവസത്തെ വ്രതശുദ്ധിയുണ്ടാവണം. വ്രതമെടുത്ത് ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാനും നീയും ഒന്നാണന്ന ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭഗവാൻ തൻ്റെ അവതാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി മഹായോഗിയായി തപസില് ഇരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയാണ് ശബരിമല.
മഹാതാപസിയായ അയ്യപ്പ സ്വാമി യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നുണരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവമായി ആചരിക്കുന്നത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവമാണ് മകര ജ്യോതി ദർശനം. മകര സംക്രമ ദിവസം പൊന്നമ്പലമേട്ടില് തെളിയുന്ന മകര ജ്യോതിയോടെയാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്നു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
മകരജ്യോതി ഉത്സവം
മകരമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് മകരജ്യോതി ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത്. മകരജ്യോതി ദിവസം ശബരിമലയില് വളരെ വലിയ ഉത്സവമാണ് നടക്കുക. വിശേഷാല് പൂജകളും ആചാരങ്ങളും അരങ്ങേറും. ഇതു കാണാനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ ദിവസത്തില് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ദീപരാധാനയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. മകരം ഒന്നു മുതല് അഞ്ചുവരെ നടക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം ഉത്തരായണ കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് മാസത്തെ ശബരിമല തീര്ഥാടനകാലത്തിന് സമാപനമായി സംക്രമദിവസമാണ് ശബരിമലയില് മകരവിളക്ക് ദര്ശനം.
മാളികപ്പുറത്തമ്മ ശബരിമലയിലേക്ക്
മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂജകള് നടക്കുന്നത്. രാത്രിയില് മാളികപ്പുറത്തമ്മയെ ആനപ്പുറത്ത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പതിനെട്ടാം പടിയിലേക്ക് ആനയിക്കും. തുടര്ന്ന് അവിടെ നിന്നും ദേവിയെ തിരിച്ചെഴുന്നളിക്കുന്നതോടെയാണ് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാവുക. കൂടാതെ ഗുരുതിയും ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ്. കത്തിയെരിയുന്ന പന്തങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഒരു കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ച് ചുണ്ണാമ്പും മഞ്ഞള്പ്പൊടിയും ചേര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ 'നിണം' മലദേവതകള്ക്കു തൂകുന്നതാണ് ഗുരുതിയുടെ ചടങ്ങ്.
ഐതീഹ്യം
മഹിഷീ നിഗ്രഹത്തിനുശേഷം അയ്യപ്പന് ശബരിമലയിലെ വിഗ്രഹത്തില് ലയിച്ചത് മകരസംക്രാന്തി ദിവസമാണെന്നും മഹിഷീ വധത്തിൻ്റെ ആഹ്ളാദസൂചകമായാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടില് ആദ്യം മകരജ്യോതി തെളിയിച്ചതെന്നുമാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം.
മകരജ്യോതി ഉത്സവം നടക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം
മകരം ഒന്നു മുതല് അഞ്ചുവരെയാണ് മകര വിളക്ക് ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാലു ദിവസങ്ങളില് കളമെഴുത്തും വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പുമാണ് നടക്കുന്നത്. പതിനെട്ടാം പടി വരെയാണ് വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മണിമണ്ഡപം. കളമെഴുത്തും വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കുന്നത് മണിമണ്ഡപത്തിലാണ്. ഇവിടെ വച്ചാണ് അയ്യപ്പന് ശാസ്ത്ര വിഗ്രഹത്തിലോട്ട് മാറിയതെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. മകരം ഒന്നു മുതല് അഞ്ചു വരെ നടക്കുന്ന കളമെഴുത്തില് ബാലകന്, വില്ലാളിവീരന്, രാജകുമാരന്, പുലിവാഹനന് , തിരുവാഭരണവിഭൂഷിതനായ ശാസ്താവ് എന്നീ രൂപങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് സമാപന ദിവസം നടക്കുന്ന വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ശരം കുത്തിവരെ പോകുന്നു.
വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അയ്യപ്പനെ തിരുമുഖമുള്ള തിടമ്പിലോട്ട് ആവാഹിച്ചാണ് ആഞ്ചാം ദിവസം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തുന്നത്. തലപ്പാറമലയുടെ വിജയക്കൊടിക്ക് ചുവപ്പ് മുത്തുക്കുടയും ഉടുമ്പാറ മലയുടെ വിജയ കൊടിക്ക് കറുത്ത മുത്തുക്കുടയുമാണ് വക്കുന്നത്. രണ്ടു കൊടികളുടേയും അകമ്പടിയോടെയാണ് അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നെള്ളുന്നത്. സമാപന ദിവസമാണ് ആ ചടങ്ങുകള് നടക്കുന്നത്.
എഴുന്നള്ളിപ്പില് മേളങ്ങളും വിളക്കുകളും ഇല്ല
ശരംകുത്തിയില് നിന്നുള്ള എഴുന്നെള്ളപ്പില് ഭൂതഗണങ്ങളും മലദൈവങ്ങളും അനുഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ എഴുന്നള്ളിപ്പില് മേളങ്ങളും വിളക്കുകളും ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അയ്യപ്പന് തൻ്റെ ശരങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ശരംകുത്തിയില് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ശബരിമലയില് യോഗനിദ്രയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത് എന്നാണ് ഐതീഹ്യം. തിരുവാഭരണങ്ങള് ഭഗവാന് ചാര്ത്തി ദീപാരാധന നടത്തുന്നതോടെയാണ് കിഴക്കന് ചക്രവാളത്തില് മല നിരകള്ക്ക് മുകളിലായി ദിവ്യജ്യോതിയും ആകാശത്ത് മകര നക്ഷത്രവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
നായാട്ട് വിളി
മകരവിളക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയില് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങാണ് നായാട്ടുവിളി. ശബരിമലയിലും പെരുനാട് കക്കാട് കോയിക്കല് ക്ഷേത്രത്തിലും നായാട്ടു വിളി നടക്കുന്നു.പദ്യരൂപത്തിലുള്ള അയ്യപ്പ ചരിതമാണ് നായാട്ടുവിളി എന്നാണ് വിശ്വാസം. ശരംകുത്തിയിൽ ചെന്നു നായാട്ടുവിളി നടത്തിയശേഷം അയപ്പ സ്വാമി മണിമണ്ഡപത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നു.
തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ മകരം ഏഴിനാണ് പെരുനാട്ടിൽ തിരുവാഭരണ ദർശനം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പന്തളം രാജാവ് ശബരിമലയിൽ ക്ഷേത്രം പണിതത് എന്നു ഐതീഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പണ്ട് മകരവിളക്ക് ഉത്സവം ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ദിവസം ശബരിമലയിലും പിന്നീടുള്ള അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഉത്സവം പെരുനാട്ടിലുമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
വ്രതമെടുത്തു ശബരിമലക്കു പോകാൻ മാലയിടുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വാമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ ദേവനും അയ്യപ്പ സ്വാമി പുറത്ത് നിന്നു അതീവ ഭക്തിയോടെ തൊഴുകൈയ്യുമായി സ്വാമിയെ ദർശിക്കുന്ന ഭക്തനും അയ്യപ്പസ്വാമി. ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ദർശനം ശബരിമലയിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് ശബരിമലയെ മറ്റു ശാസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
