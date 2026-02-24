ETV Bharat / bharat

റാഞ്ചിയിലെ എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് അപകടം; 7 പേരും മരിച്ചു, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

ഇടിമിന്നലായിരിക്കാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Chatra air ambulance Accident flight accident Jharkhand flight incident Flight incident death
Photo from accident spot. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 7:24 AM IST

ജാര്‍ഖണ്ഡ്: റാഞ്ചിയില്‍ എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് തകര്‍ന്ന് ഏഴ്‌ പേര്‍ മരിച്ചു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിയും ഡോക്‌ടറും അടക്കമാണ് മരിച്ചത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജയ്‌ കുമാര്‍, റിതേഷ്‌ കുമാര്‍, സച്ചിന്‍ കുമാര്‍ മിശ്ര, വികാസ്‌ കുമാര്‍ ഗുപ്‌ത, അര്‍ച്ചന ദേവി, ധ്രുവ്‌ കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാത്രി 7.30 ഓടെയാണ് അപകടം. റാഞ്ചിയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനമാണ് ഛത്രയിലെ സമരിയ ഗ്രാമത്തില്‍ തകര്‍ന്ന് വീണത്. പൊള്ളലേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗിയുമായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ആംബുലന്‍സാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

റാഞ്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും പറന്നുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് തകരുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും പറന്നുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ വിമാനം റഡാറില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതായി ഡിജിസിഎ (ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍) അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താനായി എഎഐബി സംഘത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു.

പൊലീസിന്‍റെ പ്രതികരണം: രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നതായി തങ്ങള്‍ക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് എസ്‌പി സുമിത്‌ കുമാര്‍ അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയെന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ്‌ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും സുമിത്‌ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇടിമിന്നൽ മൂലമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ കീർത്തിശ്രീ പറഞ്ഞു. ആകെ ഏഴ്‌ പേരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതില്‍ ഡോക്‌ടറും രോഗിയും രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളും മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളുമാണെന്നും കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാല്‍ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമെ കൃത്യമായ കാരണം പറയാന്‍ സാധിക്കൂവെന്നും കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആശയ വിനിമയം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ: ഡിജിസിഎ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് രാത്രി 7.11ന് റാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം 7.34ന് കൊൽക്കത്തയുമായി ആശയവിനിമയം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാരാണസിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ തെക്കുകിഴക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയുമായുള്ള റഡാർ ബന്ധവും ആശയവിനിമയവും പൂർണമായും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി 20 മിനിറ്റിലധികം പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡിജിസിഎ ആരംഭിച്ചത്.

ഈ വിവരം ഉടൻ തന്നെ ഡിജിസിഎ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അപകടത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ കമ്പനിയുടെ പേരോ ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. വിമാനത്തിന് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

