'വെറുമൊരു ക്ഷീണം മാത്രം, ആശങ്ക വേണ്ട'; പത്മ പുരസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ വീൽചെയറിലിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില് വിശദീകരണവുമായി അൽക്ക യാഗ്നിക്
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നും രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ച ചടങ്ങിന് ശേഷം അൽക്ക യാഗ്നിക് വീൽചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നതും, ഒരു സഹായിയുടെ പിന്തുണയോടെ വേദിയിലേക്ക് നടക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : June 25, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 4:52 PM IST
മുംബൈ: പത്മ പുരസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ താൻ വീൽചെയർ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ആരാധകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് പിന്നണി ഗായിക അൽക്ക യാഗ്നിക്. ദീർഘവും അവിസ്മരണീയവുമായ ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കുകൾക്ക് ശേഷം അനുഭവപ്പെട്ട കടുത്ത ക്ഷീണം കാരണമാണ് താൻ വീൽചെയർ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഗായിക വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നും രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ച ചടങ്ങിന് ശേഷം അൽക്ക യാഗ്നിക് വീൽചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നതും, ഒരു സഹായിയുടെ പിന്തുണയോടെ വേദിയിലേക്ക് നടക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഗായികയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയുള്ള താരത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.
വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ അൽക്ക യാഗ്നിക് തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ:
"ചടങ്ങിനിടെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് നിരവധിപ്പേർ ആശങ്കയറിയിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും എൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പത്മ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൻ്റെ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് കടുത്ത ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു വീൽചെയർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദയവായി ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല." തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കും 60-കാരിയായ ഗായിക നന്ദി അറിയിച്ചു.
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രണ്ട് വർഷത്തെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി താൻ നേരിടുന്ന കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അൽക്ക മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നു. 2024-ൽ ഉണ്ടായ ഒരു വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്ന് അവർക്ക് 'സെൻസറിന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ്' (Sensorineural hearing loss - ഉൾക്കാതിലെ കോശങ്ങൾക്കോ ശ്രവണ നാഡിക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ) ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അവർ പൊതുവേദികളിൽ നിന്നും മാധ്യമശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
തൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഒപ്പം നിന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകരോടുള്ള നന്ദിസൂചകമായാണ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവഗണിച്ചും പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ താൻ എത്തിയതെന്നും, രോഗമുക്തി നേടി പതുക്കെ താൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണെന്നും അൽക്ക യാഗ്നിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
രണ്ട് വർഷമായി തുടരുന്ന കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ അൽക്ക യാഗ്നികിൻ്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെയാണ് ഈ സംഭവം അടിവരയിടുന്നത്. കേവലം ശാരീരിക ക്ഷീണം മാത്രമായിരുന്നിട്ടും ഗായികയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധകർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആകുലതകൾ സംഗീതാലോകത്ത് അവർക്കുള്ള വലിയ ജനപ്രീതിയുടെ തെളിവാണ്. ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, താൻ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ ജീവിതത്തിലേക്കും സംഗീതത്തിലേക്കും തിരിച്ചുവരുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് പ്രിയ ഗായിക പങ്കുവെക്കുന്നത്.
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