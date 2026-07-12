തോക്കിൻമുനയിൽ ബന്ദിയാക്കി കവർച്ചയും കൂട്ടബലാത്സംഗവും; സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില് അതിക്രൂര ആക്രമണം, വിധവയ്ക്ക് നേരെ നടന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത
മധ്യപ്രദേശിലെ അലിരാജ്പൂരിൽ അക്രമികൾ വീട് കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം വിധവയായ സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : July 12, 2026 at 7:08 PM IST
അലിരാജ്പൂർ: മധ്യപ്രദേശിലെ അലിരാജ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള ബോറി പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്രൂരത. ആയുധധാരികളായ അക്രമിസംഘം വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി കവർച്ച നടത്തുകയും, അവരെ ബന്ദിയാക്കി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്ന സമയത്താണ് എട്ടോളം വരുന്ന ആയുധധാരികളായ കുറ്റവാളികൾ തോക്കുമായി എത്തിയത്. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എട്ട് കിലോഗ്രാം വെള്ളി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. സ്ത്രീ ഒരു കിലോ വെള്ളി നൽകിയെങ്കിലും തൃപ്തരാകാത്ത അക്രമികൾ വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കുകയും സ്ത്രീയെ അതിക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ മരക്കമ്പുകൊണ്ട് ആക്രമണം; യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷവും അക്രമികൾ സ്ത്രീക്ക് നേരെ ക്രൂരത തുടർന്നു. മൃഗീയമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മരക്കമ്പും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ച് മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തിയത്.
ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇൻഡോറിലെ മഹാരാജ യശ്വന്ത്റാവു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇരയായ സ്ത്രീ നിലവിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
പൊലീസ് നടപടി; നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം
സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ബോറി പ്രദേശമാകെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഡ്യൂട്ടിയിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി.
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സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അലിരാജ്പൂർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (SP) രഘുവംശ് സിംഗ് ഭഡോറിയ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇങ്ങനെ
"യുവതി വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്ന സമയത്താണ് അഞ്ചോ ആറോ പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. വെള്ളി കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം അവർ സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ കവർച്ച, ബലാത്സംഗം, വധശ്രമം തുടങ്ങിയ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ സാധ്യമായ ഏറ്റവും കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും." പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം പ്രതികൾ വലയിലാകുമെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഈ ഭീകരമായ സംഭവം സ്ത്രീസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. വെള്ളി കവരാനെത്തിയ അക്രമിസംഘം ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ നടത്തിയ അതിക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ ഈ അതിക്രമം പ്രാദേശികമായി വലിയ ജനരോഷത്തിനാണ് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും നീതിയും ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമാണ് നിലവിൽ നാട്ടുകാരുടെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം.
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