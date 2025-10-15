യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; പ്രതികളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി യുപി സർക്കാർ
അലിഗഡ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടൗൺഷിപ്പിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് പൊളിക്കൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത്.
Published : October 15, 2025 at 7:09 PM IST
ലഖ്നൗ: അലിഗഢിലെ ജവാൻ ടൗൺഷിപ്പിൽ നടന്ന കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഭരണകൂടം. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അരുംകൊല നടന്നത്. യുവാവിൻ്റെ കൊലപാതകം പ്രദേശത്ത് വർഗീയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
ഇതിനുപിന്നാലെ, പ്രതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊലീസും ഭരണകൂടവും ഇടിച്ചുനിരത്തി. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടങ്ങള് പൊളിച്ചത്. കരൺ എന്ന യുവാവിനെ ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടമാണ് പൊളച്ചതെന്നാണ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടൗൺഷിപ്പിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതായി ബുധനാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അലിഗഡ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടൗൺഷിപ്പിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് പൊളിക്കൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത്.
രാവിലെ മുതൽ പ്രദേശത്ത് പൊലീസും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും പട്രോളിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെയും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഡ്രൈവിനിടെ ധാരാളം കടകളും മറ്റ് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ചുമാറ്റിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് പൊളിച്ചുമാറ്റൽ എന്ന് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മഹിമ ചൗധരി പറഞ്ഞു. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ച എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നതായി മഹിമ ചൗധരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പൊളിക്കല് നടപടിക്കെതിരെ കടയുടമ
എന്നാൽ 3 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ തുടങ്ങിയെന്നും ഉടമകളെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും കടയുടമ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിച്ചു. സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ നിർമിച്ച ചില കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ച് മാറ്റിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടൗൺഷിപ്പിൽ യുവാവിൻ്റെ കൊലപാതകം
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അരുംകൊല നടന്നത്. ടൗൺഷിപ്പിൽ കരൺ സിങ് എന്ന യുവാവിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് പ്രദേശത്ത് വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാക്കി. മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി സിംഗിന് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പേരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പ്രതിഷേധങ്ങളും ഹൈവേ ഉപരോധവും നടത്തി. പ്രതികളുടെ വീടുകൾ ഉടൻ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്തെത്തി.
സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നീരജ് കുമാറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരോട് സംസാരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള കയ്യേറ്റ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിച്ചുമാറ്റൽ എന്നും കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് തുടരുകയാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ സമാധാനപരമായി തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
