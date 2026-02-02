''എസ്സി/എസ്ടി നിയമം നിർത്തലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിനെ പിഴുതെറിയും''; ഭീഷണിയുമായി മുൻ സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റ്
ഫെബ്രുവരി ആറിനകം നിയമം നിർത്തലാക്കണം. നിയമം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കി പരസ്യമായി സർക്കാറിനെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും അഗ്നിഹോത്രി.
By ANI
Published : February 2, 2026 at 10:18 AM IST
ലക്നൗ: പുതിയ യുജിസി നിയമങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ ഭീഷണിയുമായി ബറേലിയിലെ മുൻ സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആലങ്കാർ അഗ്നിഹോത്രി. 1989 ലെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെന്നും ഫെബ്രുവരി ആറിനകം നിയമം നിർത്തലാക്കണമെന്നുമെന്നുമാണ് ആലങ്കാർ അഗ്നിഹോത്രി ആവർത്തിക്കുന്നത്. നിയമം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കി പരസ്യമായി സർക്കാറിനെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കി.
ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ സ്വാമി അവിമുക്തേശ്വരാനന്ദിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം വാരണാസി സന്ദർശിക്കാനെത്തവെയാണ് ഇയാള് സർക്കാരിനെതിരെ പരാമർശമുന്നയിച്ചത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ (യുജിസി) പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എസ്സി/എസ്ടി നിയമമാണെന്നും അത് ഫെബ്രുവരി ആറിനകം പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇയാള് പറഞ്ഞു.
നിയമം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിഴുതെറിയുമെന്നും പരസ്യ വെല്ലുവിളി നടത്തി. എസ്സി/എസ്ടി നിയമം റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ "ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ആലങ്കാർ അഗ്നിഹോത്രി വെല്ലുവിളിച്ചു.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിലെ പിസിഎസ് ഓഫീസറും സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റുമായ ആലങ്കർ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ സസ്പെൻഷനും രാജിയും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദിയും ബിജെപി അനുകൂലിയുമായ ഇയാള് നിലവിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ നിയമത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
തൻ്റെ പോരാട്ടം ഒരിക്കലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായല്ല, മറിച്ച് കേന്ദ്രവുമായാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വിവേചനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഗുജറാത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്നും അഗ്നിഹോത്രി ആരോപണമുന്നയിച്ചു.
"സനാതന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, എനിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ രാജി സമർപ്പിച്ചു" എന്നാണ് രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചത്. യുജിസിയുടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലാണ് സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന ഇയാള് നിയമ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ സ്ഥാപനപരമായ ദുരുപയോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. പിന്നീട് പ്രയാഗ്രാജിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി അവിമുക്തേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതിയോട് അനാദരവോടെ പെരുമാറിയെന്ന വിവാദത്തിലും ഇയാള് സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ശേഷം നായകീയമായി രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നിഹോത്രിയുടെ രാജി കത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു.
