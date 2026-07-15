അൽ-ഹിന്ദ് ഭീകര ഗൂഢാലോചന: മുഖ്യപ്രതിക്ക് ഏഴുവർഷം കഠിനതടവ്
ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് 2020 ജനുവരി 10 നാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എൻഐഎ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
Published : July 15, 2026 at 12:26 PM IST
ബെംഗളൂരു: ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഐ.എസ് (ISIS) സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച അൽ-ഹിന്ദ് ഭീകര ഗൂഢാലോചന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാൾക്ക് ഏഴുവർഷം കഠിനതടവും 48,000 രൂപ പിഴയും. ബെംഗളൂരുവിലെ എൻ.ഐ.എ (NIA) പ്രത്യേക കോടതിയുടേതാണ് വിധി. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ഖാനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രതിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ഖാൻ. ഇതുവരെ 20 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഈ 20 പ്രതികളും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണ്. 2020 ജനുവരി 10ന് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസാണ് കേസ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകം എൻ.ഐ.എ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമായി നിരവധി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഐ.എസ് പ്രവിശ്യ
കർണാടകയിലെ ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിലുള്ള ശിവനസമുദ്ര, ഗുണ്ടൽപേട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഭീകരർക്ക് ഒളിത്താവളങ്ങൾ നിർമിക്കാനും പരിശീലനം നൽകാനും അനുയോജ്യമായ കൊടുംകാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഹനീഫ് ഖാനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ 'ഐ.എസ്/ദായേഷ് പ്രവിശ്യ' സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് എൻ.ഐ.എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനമേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.
രഹസ്യ യോഗങ്ങളും ആയുധക്കടത്തും
ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ മെഹബൂബ് പാഷ ബെംഗളൂരുവിലെ ഗുരപ്പനപാളയയിലുള്ള തൻ്റെ വസതിയിൽ നിരവധി രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളിലാണ് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ടകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും, പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താനും ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. ഐ.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും സംഭരിക്കാൻ പാഷയും കൂട്ടാളികളും കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു.
പാഷ നേരിട്ട് രണ്ട് പിസ്റ്റളുകളും 60 വെടിയുണ്ടകളും ഹനീഫിന് കൈമാറിയിരുന്നു. കൂടാതെ, മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് വാടക കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഹനീഫ് സഹായം നൽകിയതായും എൻ.ഐ.എ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദു നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുകളിലെ പ്രതിയായ ഖാജാ മൊയ്തീനുമായി ചേർന്നാണ് മെഹബൂബ് പാഷ അൽ-ഹിന്ദ് മൊഡ്യൂളിന് രൂപം നൽകിയത്.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം (യു.എ.പി.എ), ആയുധ നിയമം, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ച് വൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി, സേലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു. അൽ-ഹിന്ദ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മറവിലാണ് യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളുടെ വിചാരണ നടപടികൾ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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