ഉടൻ പൊളിക്കണം, അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് ഇഡി നോട്ടിസ്
ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതം. നോട്ടിസ് അയച്ച് ഇഡി. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന പ്രതി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി.
Published : November 20, 2025 at 12:05 PM IST
ഫരീദാബാദ്: അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കുടുംബവീട്ടിലേക്ക് ഇഡിയുടെ നോട്ടിസ്. ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയുടെ പിതാവ് പരേതനായ മൗലാന ഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1924 ലെ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ആക്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം അനധികൃതമായി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിക്കണമെന്ന് നോട്ടിസില് പറയുന്നു.
ഇതിൽ തന്നെ 1996 ലെയും 1997 ലെയും വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അനധികൃതമായ നിർമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അയച്ച നോട്ടിസിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നിലവിലെ അവകാശിയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ബോർഡ് നീക്കം ചെയ്യൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് കൻ്റോൺമെൻ്റ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഈ വസ്തു വീട് നമ്പർ 1371 - മൊഹോവിലെ മുകേരി മൊഹല്ല പ്രദേശത്ത് സർവേ നമ്പർ 245/1245 ലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൊഹുവിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് നേരത്തെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ജവാദ് സിദ്ദിഖിയുടെ സഹോദരൻ ഹമൂദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് മധ്യപ്രദേശിലെ മൊഹോവിൽ വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഹമൂദിനെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇന്നലെയാണ് (നവംബർ 19) അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല സ്ഥാപകനും ചാൻസലറുമായ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിദ്ദിഖിയുടെ വസതിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു.
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വഴി നേടുന്ന തുക തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയിക്കുന്നവരുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ് അന്വേഷണം സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തിയതു മുതൽ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ
ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോ. മുസമ്മിൽ ഷക്കീലിൻ്റെയും ഡോ. ഷഹീൻ്റെയും അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാലയിലെ ഇരുന്നൂറ് ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. സർവകലാശാലയിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികളിലും ജീവനക്കാരിലും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരവധി ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നാണ് സർവകലാശാല വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.
ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം സർവകലാശാല വിട്ടുപോയ ആളുകളുടെ എണ്ണവും അവരുടെ വിവരങ്ങളും ഏജൻസികൾ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തികളിൽ പലരും തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിരവധി പേർ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതിനോടകം ആയിരത്തിലധികം ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
ഉമറിന് മുറി വാടകയ്ക്ക് നല്കിയ യുവതി കസ്റ്റഡിയില്
സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിക്ക് മുറി വാടകയ്ക്ക് നല്കിയ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയേയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയായ ഇവർ ഒളിവിലായിരുന്നു. ഉമർ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.
നിലവിൽ വിവിധ സംഘങ്ങൾ കേസില് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ), ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, ഉത്തർപ്രദേശ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എടിഎസ്), ഫരീദാബാദ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള യൂണിറ്റുകൾ പതിവായി സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.
