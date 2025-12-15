Kerala Local Body Elections2025

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തിരുത്തിക്കുറിച്ച എഎന്‍ആര്‍ കോളജ്, മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

1950ലാണ് എഎന്‍ആര്‍ കോളജ് സ്ഥാപിതമായത്. തുടക്കത്തില്‍ ആര്‍ട്‌സ് വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 1974ല്‍ കൊമേഴ്‌സും 1991ല്‍ സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി.

ANR College in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
December 15, 2025

ഗുഡിവാഡ: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പൊളിച്ചെഴുതാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രശസ്‌ത കലാലയമായ അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവു. ഈ മാസം പതിനാറു മുതല്‍ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കുന്ന വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. കോളജിന്‍റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളില്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യവസായികളും രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും സെലിബ്രിറ്റികളുമൊക്കെയായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്ന നിരവധി പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംബന്ധിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്‌ധിക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്‌ണ ജില്ലയിലെ കര്‍ഷകരുടെ മക്കള്‍ക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടവര്‍ ദൂരെയുള്ള ഇടങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാണ് 1950ല്‍ ഗുഡിവാഡ എന്ന പ്രദേശത്ത് ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കായി ഒരു കോളജ് തുടങ്ങിയത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഈ കോളജ് ഗ്രാമത്തിലെ നിരവധി കുട്ടികളുടെ ജീവിതമാണ് മാറ്റി മറിച്ചത്. ഇവരെ മികച്ച വ്യക്തികളാക്കി പരുവപ്പെടുത്തുകയും സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നത പദവികള്‍ വഹിക്കാനാകും വിധം അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

കോളജ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോള്‍ 1959ല്‍ അന്നത്തെ സുപ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്രതാരം അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കോളജിന് സംഭാവന നല്‍കി. അതോടെ കോളജിന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് നല്‍കി. ആദ്യം കേവലം പതിനഞ്ച് ഏക്കറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്‌ത കോളജ് പിന്നീട് പത്ത് ഏക്കറിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങളായ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം പതിനായിരങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഭാവിക്ക് സുവര്‍ണ പാതയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പഠിച്ച നിരവധി പേര്‍ ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി. വ്യവസായികള്‍, രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍, ചലച്ചിത്രതാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവരും ഇവിടുത്തെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

തുടക്കത്തില്‍ ആര്‍ട്‌സ് വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 1974ല്‍ കൊമേഴ്‌സ് പഠനവും തുടങ്ങി. 1991ല്‍ സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ കോഴ്‌സുകളും ആരംഭിച്ചു. ക്രമേണ സാങ്കേതിക- ടീച്ചര്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ കോഴ്‌സുകളും ആരംഭിച്ചു. 2018-19ല്‍ നാക്കിന്‍റെ എ ഗ്രേഡ് ആട്ടോണമസ് കോളജായി. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുന്‍ വൈഎസ്ആര്‍സിപി സര്‍ക്കാര്‍ കോളജിന്‍റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. കോളജ് സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറാന്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ഇത് തള്ളി. സര്‍ക്കാര്‍ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ മാറ്റിയതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കോളജ് പോയി. ഉദാരമതികളുടെയും പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പിടിച്ച് നിന്നതെന്നും കോളജ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

മാധ്യമരംഗത്തെ അതികായനായിരുന്ന റാമോജി റാവു, മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി കാവൂരി സാംബശിവ റാവു, നടന്‍ കയ്‌കാല സത്യനാരായണ, മുന്‍ എംപിമാരായ യാര്‍ലഗഡ്ഡ ലക്ഷ്‌മി പ്രസാദ്, വഡ്ഡെ ശോഭനദ്രീശ്വര റാവു, യലമാഞ്ചിലി ശിവാജ, മുന്‍ മന്ത്രി കത്താരി ഈശ്വര്‍ കുമാര്‍, മുന്‍ എംഎല്‍എമാരായ താഗിരിലാ പ്രഭാകരറാവു, പെര്‍ണി കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തി വെനിഗഡ്‌ല രാമു തുടങ്ങിയവര്‍ ഈ കോളജില്‍ പഠിച്ചവരാണ്. ഇവിടുത്തെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ധാരാളം പേര്‍ക്ക് പദ്‌മ വിഭൂഷണ്‍, പദ്‌മ ഭൂഷണ്‍, പദ്‌മശ്രീ തുടങ്ങിയ പുരസ്‌കാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി ബട്ടു ദേവാനന്ദും ഈ കോളജിലെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്. കോളജിന്‍റെ പുരോഗതിക്കായി സംഭാവന നല്‍കിയവരോടുള്ള ആദര സൂചകമായി കോളജിന്‍റെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേ്റ്റീവ് ബ്ലോക്കുകള്‍ക്ക് അവരുടെ പേരുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

കോളജിന്‍റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളില്‍ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആചാര്യ എന്‍ജി രംഗ കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഡിസംബര്‍ പതിനാറിന് കാര്‍ഷിക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനേഴിന് പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഗമം നടക്കും. ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി ബട്ടു ദേവാനന്ദ്, മുന്‍ എംപി കാവൂരി സാംബശിവ റാവു, വിരമിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കാന്തിപുഡി പദ്‌മനാഭയ്യ മറ്റ് പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിക്കാനെത്തും. കോളജ് കാംപസില്‍ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

മുന്‍ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, മന്ത്രി നര ലോകേഷ്, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ സി എച്ച് കിരണ്‍, മുന്‍ കേന്ദ്ര വിജിലന്‍സ് കമ്മീഷണര്‍ കെ വിചൗധരി തുടങ്ങിയവരെ ഡിസംബര്‍ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന സമാപന പരിപാടികളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

