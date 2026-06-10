യോഗിക്ക് സ്നേഹത്തോടല്ല, ഭൂമിയോടാണ് താത്പര്യം; ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ അഖിലേഷ് യാദവ്
മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ ക്രമത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് 'ലവ് ജിഹാദ്' എന്നും ഇതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു
By ANI
Published : June 10, 2026 at 9:34 AM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ 'ലവ് ജിഹാദ്' സംബന്ധിച്ച വിവാദ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സനാതന ധർമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലെന്നും നിലവിലെ സർക്കാർ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണത്തലവൻ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ ക്രമത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് 'ലവ് ജിഹാദ്' എന്നും ഇതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്തു വന്നത്. ലഖ്നൗവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ശ്രീരാമ കഥാ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് യോഗി വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്നേഹത്തോടല്ല മറിച്ച് ഭൂമിയോടാണ് താത്പര്യമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പരിഹസിച്ചു. ഗോരഖ്പൂരിലെ വസ്തുവകകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആരുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാകും. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും പാതയാണ് സനാതന ധർമം നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരണത്തലവൻ ഈ മൂല്യങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ലെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ബിജെപി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവകരമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്ന കാര്യവും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2009ലും 2011ലും കേരള ഹൈക്കോടതി ലവ് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് മതപരമായ ജനസംഖ്യാ ആനുപാതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതെന്നും യോഗി അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ആരും തന്നെ ഇതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 2020ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. നാം എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ശ്രീരാമനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയാക്കിയവർക്കെല്ലാം ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 2020ൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് 2021ൽ അത് നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തത്.
മോഹൻ ഭാഗവതും ലവ് ജിഹാദും
ലവ് ജിഹാദ് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭോപാലിൽ നടന്ന 'സ്ത്രീ ശക്തി സംവാദ്' പരിപാടിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണവേയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2025 ഡിസംബറിൽ) ലിവ്-ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് കുടുംബ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യൻ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നിയമപോരാട്ടം
ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാസാക്കിയ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടതികളിൽ ഹർജികൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, ഝാർഖണ്ഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലവ് ജിഹാദ് തടയാൻ എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും ഹർജികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിക്കുന്നു.
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