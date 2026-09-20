2027 ഉത്തർപ്രദേശ് പോരാട്ടത്തിന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി; ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിയുടെ 27,000 വോട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും, വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് വികസനവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ലഖ്നൗവിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
By PTI
Published : September 20, 2026 at 5:17 PM IST
ലഖ്നൗ: 2027 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ബിഗ് ബിഗിൾ മുഴക്കി സമാജ്വാദി പാർട്ടി (SP) അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിയുടെ 27,000 വോട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലഖ്നൗവിൽ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുമായി ചേർന്ന നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'27,000 വോട്ടുകൾ വർധിപ്പിക്കും, ബി ജെ പിയേക്കാൾ മുന്നിലെത്തും'
"ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുമായി സമഗ്രമായ ചർച്ച നടത്തി. 2027 ഓടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം കുറഞ്ഞത് 27,000 എണ്ണമെങ്കിലും വർധിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിച്ചു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിയുടെ വോട്ട് എണ്ണത്തിൽ 27,000 വോട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർഥം."
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ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി പാർട്ടി തന്ത്രപരമായ പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ് പി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ വോട്ടർ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കുമായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഓരോ വോട്ടറുടെയും വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി അവരുടെ പരാതികളും ഉത്കണ്ഠകളും ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും. സാധാരണക്കാർക്ക് തുല്യനീതിയും അന്തസുള്ള ജീവിതവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും.
2027 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ശക്തമായി തുടരുമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പിയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
യുപിയിൽ ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു
യുപിയിൽ ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് 72 ജില്ലകളിലായി ബാബാസാഹേബ് ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ 151 പ്രതിമകൾ തകർക്കപ്പെട്ടതായും എന്നാൽ ഇതുവരെ 14 കേസിൽ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂവെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണഘടന മാറ്റിയെഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപിയാണ് ബോധപൂർവം ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ പ്രതിമകളാണ്. ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ 72 ജില്ലകളിലായി 151-ലധികം പ്രതിമകളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്". ഭരണഘടനയെ ആക്രമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ആകെ 151 സംഭവങ്ങളാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 14 കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 45 സംഭവങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾക്കെതിരെയും, 8 സംഭവങ്ങളിൽ പേരുവിവരം വ്യക്തമാക്കിയും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ 84 കേസുകളിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ആദ്യ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 46 അംബേദ്കർ പ്രതിമകളും, രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 105 പ്രതിമകളും തകർക്കപ്പെട്ടതായി എസ്പിയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ പങ്കുവെച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബല്ലിയ, അസംഘർ, മഥുര, മുസാഫർ നഗർ, ലഖ്നൗ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രതിമകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബിജെപി സർക്കാരിന് അംബേദ്കറോടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളോടോ യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ലെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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