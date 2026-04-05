ലോക്‌സഭാ സീറ്റ് സംവരണം: പുതിയ സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേഷ് യാദവ്

സെൻസസ് നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ വനിതാ സംവരണ വിഷയം പരിഗണിക്കാവൂ എന്നും 2011 ലെ സെൻസസ് പരിഗണിച്ചാൽ പിഴവുണ്ടാകുമെന്നും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്

WOMEN RESERVATION SAMAJWADI PARTY NEW CENSUS AKHILESH YADAV
By PTI

Published : April 5, 2026 at 4:41 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ലോക്‌സഭയിലും നിയമസഭയിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ത്രീ സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മുമ്പ് പുതിയ സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്. ഏതൊരു നയവും കൃത്യമായ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. 2011 ലെ സെൻസസിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട ജനസംഖ്യാ കണക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാൽ വനിതാ സംവരണ ചട്ടക്കൂട് പിഴവുള്ളതാകുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു.

"സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആണ്. സ്ത്രീകളുടെ ജനസംഖ്യ നിർണയിക്കാൻ പഴയ 2011 ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാൽ, സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ തെറ്റാകും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും സംവരണ ഭേദഗതിയിലൂടെ സ്ത്രീകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു.

വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ സെൻസസ് നടത്തണമെന്നത് തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. "ആദ്യം ഒരു സെൻസസ് നടത്തണം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ വനിതാ സംവരണ വിഷയം പരിഗണിക്കാവൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക്‌സഭയിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2011 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്താനും സർക്കാരിന് ആലോചനയുണ്ട്.

ലോക്‌സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്നും 816 ആയി ഉയർത്തുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതേസമയം ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്ന് 816 ആയി ഉയർത്താനുള്ള ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 16 ന് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം വീണ്ടും ചേരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗോവ, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശത്തിൽ മോദിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ലോക്‌സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം ജന ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുള്ള ആയുധം മാത്രമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞത്.

"ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പതിവ് തന്ത്രങ്ങൾ. ലോക്‌സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചാലും ലോക്‌സഭയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചാലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ദോഷം സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്", ജയറാം രമേശ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

WOMEN RESERVATION
SAMAJWADI PARTY
NEW CENSUS
AKHILESH YADAV
WOMENS RESERVATION AKHILESH YADAV

