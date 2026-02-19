അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണം:'ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല'; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് മകന്
അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തില് ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് മകന്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നശിപ്പിച്ചതില് സംശയമുണ്ടെന്ന് ജയ് പവാര്. സംഭവത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യം.
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വിമാനാപകടത്തില് ദൂരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മകന് ജയ് പവാര്. വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എളുപ്പത്തില് നശിപ്പിക്കാന് കഴിയില്ല. സംഭവത്തില് സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ജയ് പവാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിമാനാപകടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ നേരില് കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയ് പവാര് ഇക്കാര്യം ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചത്. അതേസമയം അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ലിയർജെറ്റ് 45XR വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വ്യോമയാന കമ്പനിയായ വിസ്ആര് വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ നിരോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. അപകടത്തിൻ്റെ സത്യവസ്ഥ അറിയാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. വിമാന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വീഴ്ചകളെയും ക്രമക്കേടുകളെയും കുറിച്ച് വിശദവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണം" അദ്ദേഹം ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 28നാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും മറ്റ് നാല് പേരും പൂനെ ജില്ലയിലെ ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപം ലിയർജെറ്റ് 45 വിമാനം തകര്ന്ന് വീണ് മരിച്ചത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാറും എൻസിപി നേതാക്കളും മരണത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ നേരില് കണ്ടിരുന്നു.
അതേസമയം ലിയർജെറ്റ് 45 വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്സ് റെക്കോർഡറിൽ (സിവിആർ) നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിമാനാപകട അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഎഐബി അറിയിച്ചു. വിമാനാപകടത്തിന് പ്രധാനമായും വ്യോമയാന കമ്പനിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും പൈലറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അശ്രദ്ധയുണ്ടാകാമെന്നും എൻസിപി നേതാവ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിന് പിന്നില് അട്ടിമറി - രോഹിത് പവാർ
അജിത് പവാറിൻ്റെ ദാരുണമായ വിമാന അപകടത്തിന് പിന്നിലെ അട്ടിമറി ആരോപിച്ച് അജിത് പവാറിൻ്റെ മരുമകന് എൻസിപി (എസ്പി) എംഎൽഎ രോഹിത് പവാറും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. "എൻ്റെ അമ്മാവൻ അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ ദാരുണമായ വിമാനാപകടത്തിൽ അട്ടിമറിയുണ്ട്. ഒന്നിലധികം വിദഗ്ധ ഏജൻസികളുടെ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും" എംഎൽഎ രോഹിത് പവാർ പറഞ്ഞു.
സംഭവ ദിവസം വിമാനം പറത്തിയിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സുമിത് കപൂറിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോഡിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. പൈലറ്റിനെ മുമ്പ് മദ്യപിച്ചതിന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
