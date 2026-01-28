ETV Bharat / bharat

അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബാരാമതി വിമാനാപകടം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അഗ്നി ഗോളമായി മാറുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

Ajit Pawar Plane Crash CCTV Footage Out (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: അജിത് പവാറിൻ്റെ വിമാനം അപകടത്തില്‍പെടുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അഗ്നിഗോളമായി മാറുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

വിമാനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിനായി എയർക്രാഫ്‌റ്റ് ആക്‌സിഡൻ്റ ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ സംഘം ബാരമതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അജിത് പവാര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തില്‍ പവാറിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരും മരിച്ചു. ഇന്ന് (ജനുവരി 28) രാവിലെ 8.45 ഓടെയാണ് വിമാനാപകടമുണ്ടായത്.

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേക്ക് പറന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നത്. ക്രാഷ്‌ ലാന്‍ഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. അജിത് പവാറും ഒരു പിഎസ്ഒയും ഒരു അറ്റൻഡറും രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളും (പൈലറ്റ് ഇൻ-കമാൻഡും ഫസ്‌റ്റ് ഓഫിസറും) ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷായും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത്ത് പാവറിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ അജിത് പവാറിന് കേരള നിയമസഭയും ആദരം അർപ്പിച്ചിരുന്നു . ചോദ്യോത്തര വേള കഴിഞ്ഞ ഉടൻ സ്‌പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ പവാറിന്‍റെ മരണ വാർത്ത സഭയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദര സൂചകമായി അംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൗനോപചാരമര്‍പ്പിച്ചു.

അജിത് പവാറിൻ്റെ വിമാനം അപകടത്തില്‍പെടുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അജിത് പവാർ. വിവിധ സർക്കാരുകളിൽ ആറ് തവണ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ, ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാരാമതി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് തവണ മഹാരാഷ്‌ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1991ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പിന്നീട് 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 വർഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 2019 നവംബറിൽ എൻസിപി പിളരുകയും പിന്നീട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ ചേരുകയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്‌തു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അജിത് പവാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് പാർട്ടി പേരും ചിഹ്നവും നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷായും മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.

