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ഇറാൻ്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചർച്ച നടത്തി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവൽ

ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ (എസ്എൻഎസ്‌സി) പ്രതിരോധകാര്യ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഗാദിർ നെസാമിപൂറുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവൽ.

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In this image posted on June 22, 2026, National Security Advisor Ajit Doval during a meeting with Deputy Secretary for Defence Affairs of Iran's Supreme National Security Council (SNSC), Ghadir Nezamipour, on the sidelines of the 16th BRICS National Security Advisers' Meeting, in New Delhi. (Randhir Jaiswal@ X.com)
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By PTI

Published : June 22, 2026 at 7:59 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസിലാക്കാൻ ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവൽ. ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ (എസ്എൻഎസ്‌സി) പ്രതിരോധകാര്യ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഗാദിർ നെസാമിപൗറുമായാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയത്.

യുഎസുമായി സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും അവലോകനം ചെയ്‌തതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ-ഇറാൻ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്‌തതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ബ്രിക്‌സ് കോണ്‍ക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാദിർ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിക്‌സ് കോണ്‍ക്ലേവിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടകർ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രിക്‌സ് കോണ്‍ക്ലേവിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി, റഷ്യൻ എൻ‌എസ്‌എ സെർജി ഷോയിഗു, മറ്റ് ഉന്നത ബ്രിക്‌സ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും. അജിത് ഡോവൽ ആയിരിക്കും കോൺക്ലേവിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യവും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷവും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രിക്‌സിൻ്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ജമ്മുകശ്‌മീരിനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് നടത്തുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പക്ഷം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പാകിസ്ഥാൻ-അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ശത്രുതയും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാനും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രകടമായതിനാൽ മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു, കാരണം, ബ്രിക്‌സ് നിയമപ്രകാരം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പൊതുപ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കൂ.

എന്തുതന്നെയായാലും ലോകത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന 11 പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയായി ബ്രിക്‌സ് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 49.5 ശതമാനത്തെയും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തെയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 26 ശതമാനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയാണ് ബ്രിക്‌സ്.

ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേയ്‌ക്ക് 2024ലാണ് ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) എന്നിവ കൂടി ചേർന്നത്. 2025ൽ ഇന്തോനേഷ്യയും ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നു.

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TAGGED:

GHADIR NEZAMIPOUR
BRICS 2026
NSA AJIT DOVAL
DOVAL MEETS IRAN SECURITY OFFICIAL
DOVAL MEETS IRAN SECURITY OFFICIAL

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