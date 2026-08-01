''തീവ്രവാദി, വൈറസ് പ്രയോഗങ്ങള് അധിക്ഷേപകരമല്ലേ..''? വിദ്യാർഥികള്ക്ക് നേരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ് മുഖം രക്ഷിക്കുന്നു: എഐഎസ്എ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധിക്ഷേപകരമായി വിമർശിച്ച 15 വയസുകാരിയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്താണ് പൊലീസ് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് എഐഎസ്എ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ സർക്കാരിന് മാപ്പില്ലെന്ന് എ ഐ എസ് എ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ. ജൂലൈ 20 ലെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും പൊലീസ് അതിക്രമവും നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടക്കുകയാണ്.
പ്രതിഷേധക്കാർ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പൊലീസ് അതിക്രമത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നു. പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചതിനുശേഷവും നിരവധി പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധിക്ഷേപകരമായി വിമർശിച്ച 15 വയസുകാരിയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്താണ് പൊലീസ് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നിരവധി എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"വാക്കുകളുടെ അസഭ്യം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ 'തീവ്രവാദികൾ' എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ? നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? നിതിൻ നബിൻ ഞങ്ങളെ വൈറസുകൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ, ആരെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?" വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഭാഷയല്ല, പ്രകടനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ പരിക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും വിദ്യാർഥി നേതാവ് നേഹ വ്യക്തമാക്കി.
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"ഒന്നാമതായി, ഈ അസഭ്യത്തെ അപലപിക്കാൻ പറയുന്ന ആളുകളോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ കളി ഞങ്ങൾ കളിക്കില്ല. അമിത് ഷായോട് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള് നിങ്ങള് അപലപിക്കാൻ പറയുന്നു. പൊലീസ് കമ്മീഷണറോടും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണെന്നാണ് 15വയസുകാരി പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രസ്താവന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ... ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉത്തരങ്ങൾ തേടുകയാണ്. ജൂലൈ 20 ന് നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് അപമാനകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു, 'ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്' ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് അശ്ലീലമായി തോന്നുന്നില്ല. പ്രതിഷേധക്കാരെ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജാതി, മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്'' എന്നും നേഹ പറഞ്ഞു.
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