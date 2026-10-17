'വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം'; ജാമിയ മില്ലിയയിൽ പൊലീസ് നടപടി, ചീഫ് പ്രോക്ടറുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് AISA
2006ന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല, ജാമിയയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം, വിദ്യാർഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്, നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് എഐഎസ്എ.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 8:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഡൽഹി പൊലീസും ചേർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ സർവകലാശാലയിലെ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തിവന്ന വിദ്യാർഥികളെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ചീഫ് പ്രോക്ടർ അസാദ് മാലിക്കിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം വിദ്യാര്ഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ക്യാമ്പസിലെ ലൈറ്റുകൾ അണച്ച ശേഷം വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 2006ൽ പിരിച്ചുവിട്ട വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ സമരം നടത്തിയിരുന്നത്.
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അറസ്റ്റില് പ്രതിഷേധിച്ച് എഐഎസ്എ രംഗത്ത്
സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ച അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചീഫ് പ്രോക്ടർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. സസ്പെൻഷൻ, പുറത്താക്കൽ ഉത്തരവുകൾ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബലപ്രയോഗം നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെ ജാമിയ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും 2 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട അന്യായ തടങ്കലിന് ശേഷം പൊതുജന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് വിട്ടയച്ചതായും എഐഎസ്എ അറിയിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് സര്വകലാശാല അധികൃതര്
ജാമിയയിൽ നിലവിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് സർവകലാശാലാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികൾക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് സർവകലാശാലാ ഭരണകൂടത്തിന് എതിർപ്പില്ലെന്നും എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു നിവേദനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തില് ഒരു വിദ്യാർഥിയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കുകയും ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റ് രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചടക്ക സമിതി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർവകലാശാലയുടെ ഈ അച്ചടക്ക നടപടിക്കെതിരെയും എഐഎസ്എ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് പകരം ഭരണകൂടം നിർബന്ധിത നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
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