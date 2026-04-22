'എൻ്റെ നേതാവിന് ഒരു വോട്ട്'; നാട്ടിലെത്തി വോട്ടർമാർ, എയർപോർട്ടിലും ട്രെയ്നിലും തിരക്കോട് തിരക്ക്
ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംഘർഷം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തമിഴ് മക്കൾ.
Published : April 22, 2026 at 3:36 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. വാശിയേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം നാളെ (ഏപ്രിൽ 23) സംസ്ഥാനം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. അതേസമയം കേരളം പോലെ കൊട്ടിക്കാലാശമോ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
തുടർഭരണം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഡിഎംകെ. അതേസമയം മറ്റ് പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർഥികളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ പോരാട്ടം ശക്തമാണ്. ടിവികെ നേതാവ് വിജയിക്ക് എത്ര വോട്ട് ലഭിക്കുമെന്നതും മിക്കവരും നോക്കി കാണുന്ന കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 200ലധികം മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥികൾ അവസാനവട്ട വോട്ടഭ്യർഥനയുമായി അണിനിരന്നു. ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ എങ്ങും ആവേശമായിരുന്നു. ഇനി വീടുകൾ കയറിയുള്ള നിശബ്ദ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുക.
തിരക്കോട് തിരക്ക്
വോട്ടെടുപ്പ് തിയതി അടുത്തതോടെ വിധേശത്തും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള വോട്ടർമാർ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈ, ട്രിച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ട്രെയിനിലും വലിയ ജനതിരക്കാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയവരുടെ ചില റീലുകളും വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചതോടെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം തമിഴ് മക്കൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുകയാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 1.50 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ബസുകളിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം വിമാന നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടും വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.
ഏപ്രിൽ 23 ന് വോട്ട് ചെയ്യാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനുമാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അവസരം ലഭിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കാണാൻ നിക്കുമെന്നും ബഹ്റൈനിലെ തമിഴ് അസോസിയേഷനുകളിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംഘർഷം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തമിഴ് മക്കൾ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഏപ്രിൽ 23 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 6,234 പ്രത്യേക ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. കൂടാതെ 2,092 ദൈനംദിന ബസുകളും സർവീസ് നടത്തും. അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിലും സമാന സ്ഥിതതയാണ്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23നും രണ്ടാം ഘട്ടം 29നും നടക്കും. ദിവസങ്ങൾ അടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Also Read: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരുവർഷം; ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് രാജ്യം