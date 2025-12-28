ETV Bharat / bharat

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം വരുത്തി വയ്‌ക്കും; പി ചിദംബരം

വിമാനക്കമ്പനികൾ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിൽ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രധമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹൈദരാബാദ്: വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം. യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനോട് (ഡിജിസിഎ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്‌റ്റെപ്പ് ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉളവർക്കും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ലഭ്യമായതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് വളരെ തെറ്റായ പ്രവണത ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം വരുത്തിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പി ചിദംബരം ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

"സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പുകൾ പ്രായമായവർക്കും, ശിശുക്കൾക്കും, ഭിന്നശേഷിക്കാകർക്കും വീൽചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വലിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും സഹായിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഒഴിവുള്ളതും ലഭ്യമായതുമായ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനക്കമ്പനികൾ നിർബന്ധാമാക്കണം", പി ചിദംബരം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ ഇവ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇൻഡിഗോയിലും എയർ ഇന്ത്യയിലും മുൻപും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും വിമാനക്കമ്പനികൾ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജ് സൗകര്യം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിജിസിഎ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം യാത്രാക്കാരുടെ സൗകര്യവും സുരക്ഷയും പരമ പ്രധാനമാണ്. അതിന് വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്", എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്‌റ്റെപ്പ് ലാഡറുകളും റാമ്പുകളും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഉടനടി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പി ചിദംബരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഭ്യാമായിടത്തെല്ലാം എയർലെനുകൾ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപോഗിക്കുന്നത് 2018 മെയിൽ കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ സഹായവും ആകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് പല വിമാനക്കമ്പനികളും വേണ്ട വിധത്തിൽ എയ്‌റോബ്രിഡ്‌ജുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും പി ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

