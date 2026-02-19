വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ചെക്ക്-ഇൻ സംവിധാനം പണിപറ്റിച്ചു; വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് സർവീസുകള്
സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നം ഏകദേശം 40 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നുവെന്നും പിന്നീട് അവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നം മൂലം വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടു. ആഗോള വിമാന സര്വീസുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പാസഞ്ചര് സര്വീസ് സിസ്റ്റമായ നാവിറ്റെയറില് ഉണ്ടായ തകരാറാണ് അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി) രാവിലയാണ് സംഭവം. സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നം ഏകദേശം 40 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ റിസർവേഷനുകൾ, ചെക്ക്-ഇൻ നടപടികൾ, ബോർഡിങ് തുടങ്ങിയവക്കായി വിമാനക്കമ്പനികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന നിർണായക സംവിധാനമാണ് നാവിറ്റെയർ. ഇതിൽ തകരാർ നേരിട്ടതോടെ ഈ നടപടികൾ വൈകുകയും വിമാനങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഓഫിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, സ്പൈസ് ജെറ്റ്, ആകാശ എയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സർവീസിനെ ഇത് തടപ്പെടുത്തി.
പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തളെയാണ് കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. നാവിറ്റെയര് സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാർ മൂലം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ചെക്ക്-ഇന് നടപടികള് മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചില വിമാനക്കമ്പനികളെയും ഇത് പ്രതിസന്ധിലാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാർ കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ 6.45 മുതൽ 7.28 വരെ ചെക്ക്-ഇൻ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു.
പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ വിമാന സർവീസുകൾ പ്രതിസന്ധി കാരണം വൈകിയരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇത് മൂലം ഉണ്ടാട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനിൽ (ഡിജിസിഎ) നിന്നോ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നോ (എംഒസിഎ) സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര വിമാന സർവീസുകളെ ഇത് ബാധിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിവരങ്ങളോ കണക്കുകളോ ഇതുവരെയും പുറത്ത് വന്നിട്ടല്ല.
എന്താണ് നാവിറ്റെയര്?
പ്രമുഖ ട്രാവല് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ അമേഡിയസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാവിറ്റെയര്. കുറഞ്ഞ ചിലവില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന വിമാനക്കമ്പനികള്ക്കും ഹൈബ്രിഡ് എയര്ലൈനുകള്ക്കും ഡിജിറ്റല് പാസഞ്ചര് സേവനങ്ങള് നല്കുന്ന ന്യൂ സ്കൈസ് എന്ന സിസ്റ്റമാണിത്. വിമാന ടിക്കറ്റ് റിസര്വേഷന്, ടിക്കറ്റിങ്, ചെക്ക്-ഇന്, ബോര്ഡിങ്, ബാഗേജ് ട്രാക്കിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തകരാറുകള് പോലും വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്.
