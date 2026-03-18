വിമാന നിരക്കുകൾ ഇനിയും കൂടുമോ? എന്താണ് ഇന്ധന സർചാർജുകൾ... അറിയാം വിശദമായി

ജെറ്റ് ഇന്ധനച്ചെലവ് നികത്താൻ വിമാനക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇന്ധന സർചാർജുകൾ ചേർത്തത്.

ഇന്ധന സർചാർജ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന എയർലൈനുകൾ
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 8:24 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനക്കമ്പനികൾ പുതിയ ഇന്ധന സർചാർജുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വിമാനയാത്രകൾക്ക് ചെലവ് ഏറുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, ആകാശ എയർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിമാനക്കമ്പനികളാണ് ഇന്ധന സർചാർജുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ധനക്ഷാമമില്ലെന്നും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധന (എടിഎഫ്) വിലകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവന ഇറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നീക്കം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ജെറ്റ് ഇന്ധന വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ദൈർഘ്യമേറിയ ദൂരവും ക്രൂ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളിലെ വർധനവുമാണ് വിമാനയാത്രകൾക്ക് ചെലവ് കൂടാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് എയർലൈനുകൾ പറയുന്നത്.

ജെറ്റ് ഇന്ധനച്ചെലവ് നികത്താൻ വിമാനക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇന്ധന സർചാർജുകൾ ചേർത്തത്. ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവിൻ്റെ ഏകദേശം 25 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ധനച്ചെലവുമായാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാക്കിയതും ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വിലയെ ബാധിച്ചതാണ് വില വർധനവിന് കാരണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യോമാതിർത്തികൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദൈർഘ്യമേറിയ വിമാന റൂട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും എയർലൈനുകളുടെ പ്രവർത്തന ചെലവ് വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുമുണ്ട്.

ഇന്ധനത്തിനപ്പുറം അധിക ലാൻഡിങ് സമയം, ക്രൂ ചെലവുകൾ, ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്നിവയും ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായതായി വ്യോമയാന വിദഗ്‌ധൻ സഞ്ജയ് ലാസർ പറഞ്ഞു. ദൈർഘ്യമേറിയ ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ടുകൾ, സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളുടെ വർധനവ്, ഉയർന്ന ക്രൂ ചെലവുകൾ എന്നിവ കാരണം വിമാന നിരക്കുകൾ ഉയരുകയാണെന്നും സഞ്ജയ് ലാസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

''ഇന്ധന സർചാർജ് മൂലമുള്ള നിരക്ക് വർധനവ് വിദ്യാർഥികൾ, ബിസിനസ് യാത്രക്കാർ, കുടിയേറ്റക്കാർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നു. നിലവിൽ, വില വർധനവിൻ്റെ ആഘാതം ദൃശ്യമായിരിക്കില്ല, കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള യാത്രാ ആവശ്യം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ യാത്രക്കാർ വില പരിഗണിക്കാതെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു” - ട്രാവൽ ഏജൻ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ അഞ്ജനി ധനുക പറഞ്ഞു.

20% വരെ നിരക്ക് വർധനവ്‌ വരാമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വർധിച്ചുവരുന്ന നിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സുതാര്യതയും ന്യായവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ട് പുതിയ യാത്രാ കേന്ദ്രീകൃത മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ (ഡിജിസിഎ) അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം സീറ്റുകൾ സൗജന്യമായി അനുവദിക്കുക, ഒരേ പിഎൻആറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തുക, സ്‌പോർട്‌സ് ഉപകരണങ്ങൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്ക് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ, കാലതാമസമോ റദ്ദാക്കലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ധന സർചാർജ്
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന
എയർലൈനുകൾ
