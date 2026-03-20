എയര് ഇന്ത്യക്ക് വിമാനം മാറിപ്പോയി; വാൻകൂവർ വിമാനം പാതിവഴിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക്, യാത്രക്കാർക്ക് 8 മണിക്കൂർ 'വെറുതെ' ഒരു യാത്ര
Published : March 20, 2026 at 7:45 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാൻകൂവറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എട്ടു മണിക്കൂറോളം ആകാശത്ത് പറന്ന ശേഷം തിരികെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇറക്കി. കാനഡയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതിയില്ലാത്ത വിമാനം മാറി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ അസാധാരണ നടപടിക്ക് കാരണമായത്.
മാർച്ച് 19-ന് രാവിലെ 11:34-ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എഐ 185 വിമാനം നാല് മണിക്കൂറോളം പിന്നിട്ട് ചൈനീസ് വ്യോമപാതയിൽ കുൻമിംഗിന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന് കാനഡയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെന്ന വിവരം അധികൃതർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇതോടെ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ആകെ 7 മണിക്കൂർ 54 മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ഒടുവിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഇടത്തുതന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 777-300 ഇആർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾക്കാണ് നിലവിൽ കാനഡയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ റെഗുലേറ്ററി ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോയിംഗ് 777-200 എൽആർ വിമാനമാണ് മാറി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യോമയാന അനുമതികൾ ഓരോ വിമാനത്തിനും അവയുടെ മോഡലിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലുണ്ടായ പിഴവാണ് യാത്രക്കാരെ വലച്ചത്. സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഡൽഹിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഹോട്ടൽ താമസസൗകര്യവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
പ്രവർത്തനപരമായ തടസ്സങ്ങൾ (Operational Issues) കാരണമാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതെന്നും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കമ്പനി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ എയർ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായത്.
ബോയിംഗ് 777 വിമാനങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ പറക്കാൻ എട്ടു മുതൽ ഒമ്പത് ടൺ വരെ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ, എട്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ അനാവശ്യ യാത്ര കമ്പനിക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരം പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ ഓപ്ഷനുകൾ പരിമിതമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും 36 അധിക സർവീസുകൾ നടത്താൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്.
