അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 23 വ്യോമാപകടങ്ങൾ; ഹെലികോപ്റ്റർ അപകട നിരക്കിൽ വർധനവെന്ന് കേന്ദ്രം
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 6:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് ഇരുപതിലധികം വ്യോമയാന അപകടങ്ങളെന്ന് സർക്കാർ രേഖകൾ. 23 വിമാന-ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടങ്ങൾ നടന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി വിമാനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ്-വിങ് ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഹെലികോപ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. 10,000 മണിക്കൂർ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളുടെ നിരക്ക് 0.53 ആണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. 2025-ൽ അപകട നിരക്ക് 0.27 ആയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടങ്ങൾ നടന്നു. കൂടാതെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓപ്പറേറ്ററുടെയും ഒരു എൻഎസ്ഒപി (NSOP) ഫിക്സഡ്-വിങ് ഓപ്പറേറ്ററുടെയും വിമാനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2024-ൽ മൂന്ന് അപകടങ്ങളും 2023-ൽ നാല് അപകടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2022-ൽ നാലും 2021-ൽ ആറും എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അപകടങ്ങളുടെ തോത്. മനുഷ്യശക്തിയുടെ കുറവ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ (ഡിജിസിഎ) സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
റെഗുലേറ്ററിൽ അനുവദിച്ച 1,630 തസ്തികകളിൽ 780-ലധികം എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലായി നിയമന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി 167 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇതിനകം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 106 പേർക്ക് നിയമന വാഗ്ദാനവും നൽകി.
"റിസർവ് പാനലിൽ നിന്ന് 42 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ (എയർവർത്തിനസ് ഓഫീസർമാർ) നിയമിക്കാൻ യുപിഎസ്സിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ വിവിധ സാങ്കേതിക കേഡറുകളിലായി 82 തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നു വരികയാണ്," മന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ പറഞ്ഞു. ഹ്രസ്വകാല കരാർ നിയമനത്തിലൂടെയാണ് നിലവിലെ ഒഴിവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡിജിസിഎയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥാപിത സുരക്ഷാ മേൽനോട്ട സംവിധാനമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് ഡിജിസിഎ (DGCA)?
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ. വിമാന സുരക്ഷ, ലൈസൻസിങ്, വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, വ്യോമയാന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
