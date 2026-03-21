യാത്രക്കാരെ കറക്കി വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്; വില ഇനിയും വർദ്ധിക്കും

ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയുരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധന ചെലവ് വിമാനക്കമ്പനികളെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഇത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 3:34 PM IST

ദുബായ്: യാത്രക്കാരെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സാധരണക്കാരന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പല വിമാനങ്ങളും വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും മിക്ക സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് പലപ്പോഴും യാത്രാസമയം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുൻപ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിയിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും വഴി തിരിച്ചു വിടൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ആറും ഏഴും മണിക്കൂർ എടുത്താണ് എത്തുന്നത്.

യാത്ര സമയം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ധനച്ചെലവും വർദ്ധിക്കുകയാണ്.ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടൂന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറും. സംഘർഷം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം വിമാന സർവീസുകളിൽ 60 ശതമാനം സൗജന്യ സീറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്ന പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിന് എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിമാന കമ്പനികൾ. പുതിയ നിർദ്ദേശം ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് കാരണമാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ, സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സമീർ സിൻഹക്ക് കത്തെഴുതി.

" പുതിയ നിർദ്ദേശം വിമാനക്കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം വളരെ അധികമായിരിക്കും. ഇത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ നഷ്‌ടം വീണ്ടെടുക്കാൻ കാരണമായേക്കും", ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ നിർദ്ദേശം യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് പ്രതികൂലമായി മാറിയേക്കാമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ബണ്ടിൽ ചെയ്യാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് നിരക്കുകൾ നിശ്ചിയിക്കാനോ പരിധി നിശ്ചിയിക്കാനോ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് മുൻ കോടതി ഉത്തരവുകൾ ചൂണ്ടികാണിച്ച് എഫ്ഐഎ പറഞ്ഞു.

ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിലയായിരിക്കും ഇത് വഴി യാത്രക്കാർ വിമാന യാത്ര തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മടിക്കുമെന്നും ഇത് വിമാനക്കമ്പനികളെ ബാധിക്കുമെന്നും എഫ്‌ഐഎ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നിലവിലെ നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കണമെന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഈ നടപടി നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ഭാവിയിൽ വിമാനക്കമ്പനിക്കൾക്ക് പല അനിശ്ചിതത്വവും ഇത് സൃഷ്‌ടിക്കും. മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലൂള്ള താത്‌പരം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ നീക്കം പുനഃപരിശോധിക്കണം",എന്നും എഫ്‌ഐഎ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

