യുദ്ധപ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ; അധികബാധ്യത യാത്രക്കാരിലേക്ക്, നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരും
ഇൻഡിഗോ 425 രൂപ മുതൽ 2,300 രൂപ വരെയും ആകാശ എയർ 199 രൂപ മുതൽ 1,300 രൂപ വരെയും അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കിത്തുടങ്ങിയത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
Published : March 20, 2026 at 6:37 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് അധികബാധ്യത യാത്രക്കാരില് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് വിമാനക്കമ്പനികൾ നീക്കം തുടങ്ങുന്നു. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യോമപാതകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നതും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധിച്ചതും വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വൻതോതിൽ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, ആകാശ എയർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളെല്ലാം ടിക്കറ്റുകളിൽ ഫ്യുവൽ സർചാർജ് ഈടാക്കിത്തുടങ്ങി. എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും ആഭ്യന്തര ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 399 രൂപയും വിദേശയാത്രകൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ തുകയുമാണ് സർചാർജ് ആയി ഈടാക്കുന്നത്. ഇൻഡിഗോ 425 രൂപ മുതൽ 2,300 രൂപ വരെയും ആകാശ എയർ 199 രൂപ മുതൽ 1,300 രൂപ വരെയും അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കിത്തുടങ്ങിയത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സംഘർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ലാഭക്ഷമതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ മൂഡീസും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ഇസ്രായേൽ, യു.എ.ഇ അടക്കം ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപാതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഡി.ജി.സി.എ. കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുന്നത് യാത്രാസമയവും ഇന്ധന ഉപഭോഗവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ആകെ ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനത്തോളം ഇന്ധനത്തിനായാണ് ചിലവാകുന്നത് എന്നതിനാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വർധനവ് പോലും കമ്പനികളെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെയാണ് 'വാർ പ്രീമിയം' എന്ന പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ തുക. ഒരു വലിയ വിമാനം പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ വരെ അധിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വരുമാനത്തിന്റെ 18 ശതമാനവും പശ്ചിമേഷ്യൻ സർവീസുകളിൽ നിന്നായതിനാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം അവരെ ഗൗരവകരമായി ബാധിക്കും. വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് മൂലമുള്ള അധിക സമയവും വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിരക്കിലെ ചാഞ്ചാട്ടവും വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. നിലവിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വർധനവിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഭാഗികമായി മറികടക്കാമെന്നാണ് കമ്പനികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
എന്നാൽ സംഘർഷം കടുക്കുകയും കൂടുതൽ വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായി മാറുമെന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടിയുമാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
