ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത്; ചുമതലയേൽക്കുക ഒക്ടോബർ 31ന്
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിതിനെ നിയമിച്ചു.
Published : October 6, 2026 at 7:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ആയി എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിതിനെ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ വ്യോമസേന ഉപമേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന അദ്ദേഹം, എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ്ങിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഒക്ടോബർ 31ന് ചുമതലയേൽക്കും. 2028 ഡിസംബർ 31 വരെ അദ്ദേഹം പദവിയിൽ തുടരും.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച എൽ.സി.എ തേജസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുദ്ധവിമാന പദ്ധതികൾക്കും വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത്. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Air Marshal Ashutosh Dixit has been appointed as the new Chief of the Indian Air Force. Widely known for pushing the indigenous LCA Tejas and other indigenous aircraft projects in the force, Air Marshal Dixit is expected to further promote the Aatmanirbharta initiative of the government. He was commissioned into the fighter stream of IAF on 06 December 1986 and is an alumnus of National Defence Academy, Defence Staff Service College (Bangladesh) and National Defence College with more than 3500 hours of flying.— ANI (@ANI) October 6, 2026
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1986 ഡിസംബർ 6-നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഫൈറ്റർ സ്ട്രീമിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മികച്ചൊരു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റുമായ അദ്ദേഹത്തിന് മിറാഷ്-2000, മിഗ്, തേജസ്, ജാഗ്വാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലും ട്രെയിനർ വിമാനങ്ങളിലുമായി 3,500-ലധികം മണിക്കൂർ പറക്കൽ പരിചയമുണ്ട്. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി പൂർവ വിദ്യാർഥിയായ അദ്ദേഹം കാർഗിൽ യുദ്ധം (ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ), ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക് എന്നിവയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യോമസേനാ ഉപമേധാവിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിങ്-ഇൻ-ചീഫായും പിന്നീട് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് മേധാവിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എയർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ, ദീക്ഷിത് എയർ സ്റ്റാഫ് റിക്വയർമെൻ്റ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ഓഫ് ദി എയർ സ്റ്റാഫ് (പ്രൊജക്ട്സ്), അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ഓഫ് ദി എയർ സ്റ്റാഫ് (പ്ലാൻസ്) എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സതേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ എയർ ഡിഫൻസ് കമാൻഡർ, സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ സീനിയർ എയർ സ്റ്റാഫ് ഓഫിസർ എന്നീ പദവികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുല്യമായ സേവന മികവിന് പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (PVSM-2026), അതി വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (AVSM-2023), വായുസേനാ മെഡൽ (VM-2006), വിശിഷ്ട് സേവാ മെഡൽ (VSM-2011) എന്നിവ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് സർവീസ് കോളജ് (ബംഗ്ലാദേശ്), നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിയാണ്.
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