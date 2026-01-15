ETV Bharat / bharat

വ്യോമപാത അടച്ച് ഇറാൻ: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സർവിസുകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിമാന കമ്പനികള്‍

പ്രധാന വിമാന കമ്പനികൾ അടക്കം സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ തുടർന്നാണ് സർവീസുകൾക്ക് ബദൽ പാത സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.

IRAN CLOSES AIRSPACE TRAVEL ADVISORY AIR INDIA INDIGO
Air India flight (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വ്യോമപാത താത്കാലികമായി അടച്ച് ഇറാൻ. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി തടസപ്പെട്ടു. പ്രധാന വിമാന കമ്പനികൾ അടക്കം സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

ഇറാൻ വ്യോമ പാതയിൽ അമേരിക്ക അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതെന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയുള്ള രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളെ മാത്രമേ ഇറാൻ്റെ വ്യോമ പാതയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ആകാശ പാതയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അറിയിപ്പുമായി വിവിധ വിമാന കമ്പനികൾ

ഇറാനിലെ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തും ചില സർവീസുകൾക്ക് ബദൽ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കുന്നതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ബദൽപാത സാധ്യമാകാത്ത സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയാണെന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇറാനിലെ വ്യോമാതിർത്തി ഭാഗികമായി അടച്ചതിനാൽ ചില വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചേക്കാം. വിമാന കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് സ്‌പൈസ് ജെറ്റും നിർദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും റദ്ദാക്കിയ യാത്രയുടെ തുക തിരികെ ലഭിക്കാൻ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും ഇൻഡിഗോ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുലർച്ചെ പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ ബാക്കു-ഡൽഹി വിമാനം, പുറപ്പെട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്ക് അസർബൈജാനിൽ തന്നെ തിരികെ ഇറക്കിയിരുന്നു.

അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യോമ പാത ഇറാൻ വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും ബദൽ മാർഗമായി ഇറാഖ് വഴി വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്‌ച അമേരിക്കയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്കും ന്യൂവാർക്കിലേക്കും ഉള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങളും മുംബൈയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള ഒരു വിമാനവുമാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് ഔദ്യാഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളവർ പ്രതിഷേധ മേഖലകളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ടെഹ്‌റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആദ്യമായി പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശം നൽകിയത്. പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്.

നിലവിൽ ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് (വിദ്യാർഥികൾ, തീർഥാടകർ, വ്യവസായികൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ) ലഭ്യമായ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടാൻ ടെഹ്‌റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ALSO READ: സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരം, ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിച്ച് ഇറാൻ; വധശിക്ഷ നിര്‍ത്തിവച്ചെന്ന് ട്രംപ്

TAGGED:

IRAN CLOSES AIRSPACE
TRAVEL ADVISORY
AIR INDIA
INDIGO
AIR LINES ISSUED TRAVEL ADVISORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.