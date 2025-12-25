നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സർവിസ് ആരംഭിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ
മുംബൈ: നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ സർവിസ് നടത്തി എയർ ഇന്ത്യ. ബെംഗളൂരുവിലേയ്ക്കും ഡൽഹിയിലേയ്ക്കും നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസുകളാണ് ആരംഭിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ അകാശ എയറും നവി മുംബൈയിൽ നിന്ന് സർവിസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ബെംഗളൂരുവിലേയ്ക്ക് ആദ്യ സർവീസ് നടത്തിയതായി എയർലൈൻസ് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഡൽഹി വിമാനം 2.05ന് പുറപ്പെട്ട് 4:20 ന് ദേശിയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു.
നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതായി ആരംഭിച്ച വിമാന സർവിസുകൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്പ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികകല്ലാണെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അലോക് സിങ് പറഞ്ഞു. എയർലൈൻ സർവിസിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
''വിശാലമായ മുംബൈ സിറ്റിയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് നവി മുംബൈ'' - എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അലോക് സിങ് പറഞ്ഞു.
11 ആഭ്യന്തര സർവിസുകളും മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസുമാണ് എയർ ഇന്ത്യ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുംബൈയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വിമാനത്താവളം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിശ്വസനീയവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായ സഹകരണവും അതിഥികൾക്ക് എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും മുംബൈയിൽ നിന്ന് എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ 30ലധികം വിമാനങ്ങളും പൂനെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 105 വിമാനങ്ങളും സർവിസ് നടത്തുന്നു. നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേയ്ക്ക് 14 ആഴ്ചയോളം ദിവസേന രണ്ട് തവണ സർവിസ് നടത്താൻ എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അലോക് സിങ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ബോയിങ് 737-8 വിമാനത്തിൽ എയർലൈൻ ഒരുക്കിയ ക്യാബിൻ സർവിസ് മികച്ച അനുഭവമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്നതെന്നും വിമാന കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. മികച്ച കുഷ്യൻ സീറ്റ്, വിശാലമായ ആംറെസ്റ്റുകൾ, 29 മുതൽ 38 ഇഞ്ച് വരെ നീളമുള്ള ലെഗ് റൂം, ഇൻ-സീറ്റ് യുഎസ്ബി ചാർജിങ് കേബിൾ, ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാൻ ഓവനുകൾ, ഭംഗിയുള്ള ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, ലൈറ്റിങ് എന്നിവയെല്ലാം ക്യാബിനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും വിമാന കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരിക പൈതൃകം എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ട് എയർലൈൻ 'ടെയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്ന പുതിയ സംരംഭം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പത്രകുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർലി പെയിൻ്റിങുകൾ, പരമ്പരാഗത ഹിമ്രൂ, പൈത്താണി നെയ്ത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 50-ലധികം തദ്ദേശീയ കലാരൂപങ്ങൾ, പ്രാദേശിക കരകൗശല വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ടെയിൽ ആർട്ട് എന്നിവ വിമാനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
