ഫുക്കറ്റ്-ഡൽഹി വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചു? പരിശോധനഫലം പോസിറ്റീവ്, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി കേന്ദ്രം
സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
Published : August 11, 2026 at 8:25 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഫുക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 4-ന് യാത്രാമധ്യേ വിമാനം പെട്ടെന്ന് മുന്നൂറു കണക്കിന് അടി താഴേക്ക് പതിച്ച് 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ ആദ്യ പരിശോധനയിലും തുടർന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണ പരിശോധനയിലുമാണ് പൈലറ്റ് ഇൻ കമാൻഡിന്റെ സാമ്പിളുകളിൽ ലഹരിയുടെ സാന്നിധ്യം പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാംപിളുകളില് നിന്ന് ലഭിച്ചത് കഞ്ചാവിന്റെ (മരിജുവാന) അംശമാണെന്നു വാര്ത്ത ഏജന്സികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ ഈ നിയമലംഘനത്തെ തുടർന്ന് ഇയാളെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
137 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരുമായി പറന്നുയർന്ന എഐ-2379 എയർബസ് എ320നിയോ വിമാനം ക്രൂയിസിംഗ് ഘട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് 300 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചത്. കടുത്ത അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനത്തിന് (ടർബുലൻസ്) പുറമേ വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകളും ഹൈഡ്രോളിക് പരാജയവും സംഭവിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ പൈലറ്റ് ഇൻ കമാൻഡ് കോക്ക്പിറ്റിൽ സ്വന്തം സീറ്റിലായിരുന്നില്ലെന്നും സഹപൈലറ്റാണ് വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെന്നുമാണ് വിവരങ്ങൾ.
#WATCH | Delhi: Air India’s outgoing CEO Campbell Wilson leaves after meeting senior officials of MoCA and DGCA regarding the Phuket-Delhi flight incident.— ANI (@ANI) August 11, 2026
He says, "We were just giving an update on the status of the investigation...It is up to him (MoCA Minister) to give an… pic.twitter.com/nI3zEtTVQP
വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചതോടെ 'നെഗറ്റീവ്-ജി' സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുകയും, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുപൊന്തി വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തിയായി ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 13 യാത്രക്കാർക്കും 4 കാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ കഴുത്തിനും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റതായി കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സമീർ കുമാർ സിൻഹ, ഡിജിസിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വീർ വിക്രം യാദവ്, എഎഐബി തലവൻ ജി.വി.ജി. യുഗന്ധർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ കാംബെൽ വിൽസൺ, ടാറ്റാ സൺസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്വൈസർ പ്രദീപ് സിംഗ് ഖരോള, എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി മേധാവി ദീപക് ജോഷി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
നിലവിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഫ്രഞ്ച് വിമാനാപകട അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ബിഇഎയുടെയും എയർബസ് നിർമ്മാതാക്കളുടെയും വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളും എഎഐബിക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾക്കൊപ്പം പൈലറ്റിന്റെ പങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.