വിമാനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം; ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ
ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എയർ ഇന്ത്യ ചില ഡ്രീംലൈനറുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 6:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബോയിങ്-787 വിമാനങ്ങളിലെ വാതിലുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ. യുഎസിലെ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ (എഫ്എഎ) നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബോയിങ്-787 വിമാനങ്ങളിലെ ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാന്ഡിലുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഫ്ലൈറ്റിന് മുമ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിലുകൾ ഡോർവേ സപ്പോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ താഴത്തെ അറ്റാച്ച് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞുപോയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ മാസം ആദ്യം എഫ്എഎ ചില ബോയിങ് 787-8, 787-9, 787-10 മോഡലുകളിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത്.
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ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിലുകൾ വേർപെടുത്തുന്നതിലൂടെ യാത്രക്കാർക്കോ, ജീവനക്കാർക്കോ, അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നവർക്കോ പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചില മോഡലുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ എഫ്എഎ എയർലൈനുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ ആകെ 35 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനങ്ങളാണുള്ളത്. ബോയിങ് 787 വിമാനങ്ങൾ ഡ്രീംലൈനറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഇതിൽ പഴയ 26 ബോയിങ് 787-8 വിമാനങ്ങളും ഒമ്പത് ബോയിങ് 787-9 വിമാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. 787-9 വിഭാഗത്തിലുള്ളവയിൽ മൂന്ന് എണ്ണം പുതിയവയും, ബാക്കി ആറെണ്ണം വിസ്താരയിൽ നിന്നുമുള്ളവയാണ്. എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകെ 185 വിമാനങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ നാരോ-ബോഡികളും വൈഡ്-ബോഡികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എഫ്എഎയുടെ (FAA) എയർവർത്തിനസ് ഡയറക്ടീവിനെക്കുറിച്ച് എയർലൈൻസിന് അറിയാമെന്നും ഇത് നിലവിലെ സർവീസുകളെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉറവിടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി, എയർ ഇന്ത്യ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചില പഴയ വിമാനങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. എത്ര എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനങ്ങൾക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബോയിങിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
എഫ്എഎയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിലുകൾ വേർപെടുത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് എയർ യോഗ്യതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിലവില് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നവർക്കോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാം. കൂടാതെ സമയബന്ധിതമായ അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കൽ സമയത്ത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയേക്കാം. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഡ്രീംലൈനറുകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എഫ്എഎ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
"ചില വിമാനങ്ങൾക്ക്, സപ്പോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ താഴത്തെ കീവേയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പുതിയ റിട്ടെയ്നർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചില സപ്പോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അസംബ്ലികളിൽ ഒരു പ്ലക്കാർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയോ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ എഡി (എയർവർത്തിനസ് ഡയറക്റ്റീവ്) ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ചില വിമാനങ്ങൾക്ക്, മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ഡോർ അസിസ്റ്റ് ഹാൻഡിലുകളുടെ പരിശോധനയും ബാധകമായ ഓൺ-കണ്ടീഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്" എഫ്എഎ പറഞ്ഞു.
മറ്റ് ചില വിമാനങ്ങൾക്ക്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ താഴത്തെ കീവേയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പുതിയ റിട്ടെയ്നർ സ്ഥാപിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അസംബ്ലി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എഫ്എഎ പറഞ്ഞു. ഇൻഡിഗോയുടെ ഫ്ലീറ്റിൽ അഞ്ച് ഡ്രീംലൈനറുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവ നോർവീജിയൻ കാരിയർ നോർസ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് പാട്ടത്തിനെടുത്തതാണ്.
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