എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി, യാത്രക്കാരെ അടിയന്തരമായി പുറത്തിറക്കി അധികൃതര്
കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തെയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കിയെന്ന് അധികൃതര്...
By PTI
Published : November 11, 2026 at 1:10 PM IST
കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്ത നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് കനത്ത സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്. മുംബൈയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 772 എയർബസ് എ320 വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഹൈജാക്ക് ഭീഷണി കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്.
വിമാനത്തിൻ്റെ ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ വച്ചാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സന്ദേശം വിമാന ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം അടിയന്തര പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലവിൽ വരുത്തുകയും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും അടിയന്തരമായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു.
ശുചിമുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദുരൂഹ സന്ദേശം
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.20-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തെയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാത സന്ദേശം എഴുതിയ കുറിപ്പ് ജീവനക്കാർ കണ്ടെത്തിയത്.
രാവിലെ 11.10 ഓടെ വിമാനം അപായപ്പെടുത്തുമെന്നും തട്ടിയെടുക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കുറിപ്പിലെ പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ്. കുറിപ്പ് കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ജീവനക്കാർ വിവരം എയർപോർട്ട് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിലേക്കും കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിയന്തര സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലവിൽ വന്നു
വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ വിക്രം സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിഐഎസ്എഫ് (CISF) സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. "വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് ഹൈജാക്ക് ഭീഷണി കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. യാത്രക്കാരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും പരമപ്രധാനമായ പരിഗണന നൽകി അടിയന്തര സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പൂർണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി. വിമാനം ഉടൻ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റുകയും സമഗ്രമായ പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു," കൊൽക്കത്ത എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ വിക്രം സിങ് പറഞ്ഞു.
ബോംബ് സ്ക്വാഡും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പരിശോധനയിൽ
ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റിയ വിമാനത്തിൽ സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സും (സിഐഎസ്എഫ്) പ്രത്യേക വിമാനത്താവള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീവ്രമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിമാനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഭീഷണി സന്ദേശം എഴുതിയത് ആരാണെന്നും അതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ ഭീഷണിയാണോ അതോ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണോ സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Also Read: കൊൽക്കത്ത-സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; യാത്രക്കാര് സുരക്ഷിതര്