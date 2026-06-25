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അഹമ്മദാബാദിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി; ഒരേ ടാക്സിവേയിൽ എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ നേർക്കുനേർ

മുംബൈയിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം പറന്നുയരാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തെറ്റായ പാതയിലൂടെ കടന്നുവരുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ഒരേ ടാക്‌സി വേയിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിർത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

INDIGO AIRCRAFT AIR INDIA FLIGHT AHMEDABAD AIRPORT INCIDENT AIR INDIA CAME IN FRONT OF INDIGO
Air India plane (IANS)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 10:47 AM IST

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അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഒരേ ടാക്സിവേയിൽ എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വന്നതാണ് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാർക്കിങ് ബേയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞതാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നേർക്കുനേർ വന്നത് എ320 വിമാനങ്ങൾ
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം നടന്നത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് വന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 2493 വിമാനമാണ് ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം പാർക്കിങ് ബേയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റായ ടാക്സിവേയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

ഇതേസമയം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ 6ഇ 5160 വിമാനവും ഇതേ ടാക്സിവേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരു വിമാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഏകദേശം 200 മീറ്റർ മാത്രം അകലമുള്ളപ്പോഴാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിർത്തിയതിനാൽ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി. രണ്ട് വിമാനങ്ങളും എയർബസ് എ320 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ
സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 24ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ തങ്ങളുടെ വിമാനം ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം ടാക്സി ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, വിമാനം പിന്നീട് ടോ ചെയ്ത് പാർക്കിങ് ബേയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും എയർ ഇന്ത്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ല
മറ്റൊരു വിമാനം അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ വന്ന് തങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന് മുന്നിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള സർവീസ് അൽപ്പനേരം വൈകിയതായി ഇൻഡിഗോയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് വിമാനങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിർത്തിയെന്നും, പിന്നീട് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം തങ്ങളുടെ വിമാനം യാത്ര തിരിക്കുകയും മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഇരു വിമാനങ്ങളിലുമായി എത്ര യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

തുടർക്കഥയായി വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ആശങ്ക
അടുത്തിടെയായി രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ കർശനമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ടാക്സിവേകളിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങളിലെ പിഴവുകളോ പൈലറ്റുമാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ ആകാം ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദ് സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ (എടിസി) ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും. നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.

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