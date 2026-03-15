ETV Bharat / bharat

യുഎഇ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്; എല്ലാ സർവീസുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും

റദ്ദാക്കലിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എയർലൈൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം സമാധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇയിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും. റദ്ദാക്കലിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിമാന കമ്പനികൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടർന്ന് പോന്നിരുന്ന പല സ്ഥിരം സർവീസുകളും മാർച്ച് 28 വരെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

പിന്നീട് ദുബായ്, അബുദാബി അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് താത്ക്കാലിക സർവ്വീസുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അടിയന്തരമായി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

റഡാർ സംവിധാനം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡ്രോണുകൾ അയച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ പരിക്കുകൾ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇതേത്തുടർന്ന് സൗദി അൽ ഖർജിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം പുറത്തിറക്കി. അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആക്രമണത്തിൽ യുഎഇ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുമുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

ഇന്നലെ (മാർച്ച് 14) രാത്രി ഇറാനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കടുത്ത ആക്രമണം തുട‍ർന്നിരുന്നു. ഇസ്‌ഫഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടിയിൽ ലെബനനിൽ മരണം 826 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, അയൽ രാജ്യങ്ങളോട് അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഇറാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകരുതെന്നും സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ അതാണ് മാർ​ഗമെന്നും ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടിയിൽ ലെബനനിൽ മരണം 826 ആയി. അയൽ രാജ്യങ്ങളോട് അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഇറാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകരുതെന്നും സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ അതാണ് മാർ​ഗമെന്നും ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന. വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇറാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറല്ലെന്നും ട്രംപ് തുറന്നടിക്കുകയായിരുന്നു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.