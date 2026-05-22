എൻജിനിൽ തീപിടിത്ത മുന്നറിയിപ്പ്; എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി താഴെയിറക്കി

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 181 പേരുമായി ഡൽഹിയിലേയ്‌ക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ AI2802 വിമാനമാണ് അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തത്. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 9:36 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: എൻജിനിൽ തീപിടിച്ചെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി താഴെയിറക്കി. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന വിമാനമാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. 181 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആർക്കും പരിക്കില്ല. മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. മെയ് 21ന് രാത്രി 9.30ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോക്ക്പിറ്റിലെ ഫയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് എൻജിനിൽ തീപിടിച്ച വിവരം പൈലറ്റുമാർ അറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ വ്യോമഗതാഗത നിയന്ത്രണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വളരെ വേഗം വിമാനം അടിയന്തരമായി താഴെയിറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകി. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തയുടൻ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഡോറുകൾ വഴി യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കി. ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24 എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് വിവരങ്ങൾ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ലാൻഡ് ചെയ്തയുടൻ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം വിമാനത്തിന് ചുറ്റും സുരക്ഷാ വലയം തീർത്തു. ഫയർ ഫോഴ്സ്, ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും റൺവേയിൽ സജ്ജമാക്കി. വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കിയതിൽ ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിത ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനമായി മാറി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്കും തടസമുണ്ടായില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വിശദമായ പരിശോധന
അതേസമയം എൻജിനിൽ യഥാർഥത്തിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഫയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാകാം മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നിലെന്നും സംശയമുണ്ട്. സിസ്റ്റത്തിലെ സെൻസറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഇത്തരം തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാലും പൈലറ്റുമാർ ഇത് ഗൗരവമായി കണ്ട് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തുകയാണ് പതിവ്. വിമാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നു. തകരാർ പൂർണമായി പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിമാനം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കൂ.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ
സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ സമഗ്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്കാലവും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല. വിമാനത്തിന് സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാർ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കി.

അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിനെത്തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രാ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ 2652 വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇതിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ എയർലൈൻ ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കമ്പനി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് കമ്പനി പുലർത്തുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലും റിപ്പോർട്ട് തേടും. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കിയതിനാൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായോ എന്ന് അധികൃതർ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും.

